به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه همزمان با سالروز ولادت با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و میلاد خجسته امام جعفر صادق(ع)، شهرهای مختلف استان گیلان غرق در شور و سرور شده و آیین «مهمانی امت احمد» با شعار «برخیز به خونخواهی تو، امت احمد» در نقاط مختلف استان در حال برگزاری است.

مردم گیلان، به‌ویژه در شهرها و مناطقی که شیعیان و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، با حضور در این آیین مردمی، عشق و ارادت خود را به پیامبر رحمت و مهربانی(ص) به نمایش گذاشته و جلوه‌هایی از وحدت و همدلی اسلامی را به تصویر کشیده‌اند.

فضای شهرهای مختلف گیلان در این روزهای فرخنده، با برپایی جشن‌ها، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، مولودی‌خوانی و حضور خانواده‌ها رنگ و بوی نبوی گرفته است؛ مردمی که در کنار یکدیگر میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را جشن گرفته و بر مشترکات امت اسلامی تأکید می‌کنند.

حضور همزمان برادران و خواهران شیعه و سنی در «مهمانی امت احمد»، جلوه‌ای از وحدت و همزیستی مردم گیلان و ارادت مشترک آنان به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) است؛ وحدتی که در سایه محبت به رسول مهربانی‌ها، مرزهای مذهبی را درنوردیده و دل‌های مردم را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.

این آیین از شب گذشته تااکنون در شهرهای مختلف گیلان در حال برگزاری است و مردم استان با شور و شعف، میلاد پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) را گرامی می‌دارند.