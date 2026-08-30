توقف تخریب اراضی ملی در روستای تیژتیژ سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش همیاران طبیعت درباره وقوع تخریب در اراضی ملی روستای تیژتیژ سنندج، صبح یکشنبه نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

پس از حضور نیروهای منابع طبیعی در منطقه، عملیات تخریب متوقف شد و محدوده مورد نظر برای بررسی‌های کارشناسی و تعیین میزان تخریب، نقشه‌برداری شد.

بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج، در صورت احراز تخلف و تأیید وقوع تجاوز یا تخریب در اراضی ملی، پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارسال خواهد شد.

این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی و برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی و با همکاری همیاران طبیعت انجام شده است.