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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱

توقف تخریب اراضی ملی در روستای تیژتیژ سنندج

توقف تخریب اراضی ملی در روستای تیژتیژ سنندج

سنندج- نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی سنندج با حضور در روستای تیژتیژ، عملیات تخریب اراضی ملی را متوقف و از محدوده تخریب‌شده نقشه‌برداری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گزارش همیاران طبیعت درباره وقوع تخریب در اراضی ملی روستای تیژتیژ سنندج، صبح یکشنبه نیروهای حفاظتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

پس از حضور نیروهای منابع طبیعی در منطقه، عملیات تخریب متوقف شد و محدوده مورد نظر برای بررسی‌های کارشناسی و تعیین میزان تخریب، نقشه‌برداری شد.

بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سنندج، در صورت احراز تخلف و تأیید وقوع تجاوز یا تخریب در اراضی ملی، پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به دادسرا ارسال خواهد شد.

این اقدام در راستای صیانت از اراضی ملی و برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی و با همکاری همیاران طبیعت انجام شده است.

کد مطلب 6931882

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