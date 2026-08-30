به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: همزمان با هفتمین روز از هفته دولت، سه پروژه راهداری و حملونقل جادهای در شهرستانهای ایلام و چوار با اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
محمد حسنی روز یکشنبه در آیینی که با حضور همتی نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه شهرستان،فرماندار شهرستان چوار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: این طرحها با هدف ارتقای ایمنی راهها، بهسازی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد مردم اجرا و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی افزود: در این آیین، پروژه بهسازی، ایمنسازی و روکش آسفالت راههای فرعی و روستایی شهرستانهای ایلام و چوار به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتبار ۱۴۴ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
حسنی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی پروژه بهسازی آسفالت و ایمنسازی جاده پتروشیمی ایلام ـ حاج بختیار در شهرستان چوار به طول ۶.۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۷ میلیارد تومان آغاز شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام گفت: عملیات اجرایی بهسازی راه روستایی محور ریزوند ـ بانخشک و جاده ریزوند نیز به طول ۴.۸ کیلومتر و با اعتبار ۱۳۹ میلیارد تومان آغاز شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه و ایمنسازی راههای روستایی و فرعی استان، تاکید کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راهها و افزایش دسترسی مناسب روستاییان به شبکه راههای استان خواهد داشت.
حسنی خاطرنشان کرد: مجموع اعتبار پیشبینی شده برای این سه پروژه ۴۸۰ میلیارد تومان است که از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای تأمین شده است.
نظر شما