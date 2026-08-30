به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب ولادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) آیین رونمایی از کتاب «شیرین‌تر از عسل» تاریخچه شفاهی هیئت و موسسه فرهنگی مذهبی حضرت قاسم بن الحسن (ع) با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل و حمید محمدی محمدی نویسنده اثر، در مسجد جامع حضرت قاسم بن الحسن (ع) برگزار شد.

این مراسم با شعرخوانی مراسم با حجت‌الاسلام سیدعبدالله حسینی و مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی مرتضی طاهری همراه بود. در ادامه غلامعلی حدادعادل ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و بیستمین سالگرد افتتاح مسجد قاسم‌بن‌الحسن(ع)، از دست‌اندرکاران تأسیس و اداره مسجد قدردانی کرد و یاد امام شهید، خانواده ایشان و شهدای جنگ اخیر و دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی گفت: انقلاب اسلامی طی دهه‌های گذشته تحولات فراوانی در جامعه ایجاد کرده که یکی از مهم‌ترین آنها، تحول در نقش مسجد است. پیش از انقلاب، فعالیت بسیاری از مساجد محدود به اقامه نماز بود، اما امروز مسجد به مرکزی برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و خدماتی تبدیل شده است.

حدادعادل افزود: وجود کتابخانه، حوزه علمیه، درمانگاه، خدمات مشاوره و صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد، نشان‌دهنده بازگشت مسجد به جایگاه اصلی خود در صدر اسلام است؛ جایگاهی که پیامبر اکرم(ص) از مسجد برای اداره امور جامعه بهره می‌بردند.وی با اشاره به معماری اسلامی ـ ایرانی این مجموعه، از نقش مهندسان و دست‌اندرکاران ساخت آن تقدیر کرد و گفت: پاکیزگی، نظم و زیبایی این مسجد، نمونه‌ای از تحولات مثبت جامعه پس از انقلاب اسلامی است.

حدادعادل همچنین به طرح محله‌محوری با مرکزیت مسجد اشاره کرد و افزود: اگر مسائل و مشکلات مردم در سطح محلات و با محوریت مسجد پیگیری شود، بسیاری از نیازهای اجتماعی بهتر برطرف خواهد شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضرت قاسم بن الحسن(ع) را الگویی برای نوجوانان دانست و با نقل خاطره‌ای از شهید مطهری، به جایگاه این شخصیت بزرگ عاشورا اشاره کرد.

او، وحدت شیعه و سنی را از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر تقریب مذاهب اسلامی و پرهیز از توهین به مقدسات اهل سنت تأکید داشته‌اند.وی افزود: نام‌گذاری فاصله میان دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت، نمونه‌ای از رویکرد وحدت‌آفرین جمهوری اسلامی است و دشمنان جهان اسلام همواره در تلاش بوده‌اند با ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی، به اهداف خود دست یابند.

حدادعادل تأکید کرد: حمایت از مسلمانان مظلوم و مقابله با ظلم، از مهم‌ترین عوامل عزت و سربلندی شیعه در جهان اسلام است و جمهوری اسلامی نیز بر همین اساس از ملت‌های مظلوم، از جمله مردم فلسطین و لبنان، حمایت کرده است.

در پایان این مراسم از کتاب «شیرین‌تر از عسل» نوشته حمید محمدی محمدی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان حوزه فرهنگی رونمایی شد.این کتاب شامل ۳۰ مصاحبه و دریافت خاطرات اعضای هیئت قاسم بن الحسن (ع) و ۲۰ داستان در دو فصل هیئت و مسجد است.هیئت قاسم بن الحسن (ع) در سال ۱۳۴۴ در منطقه جنوب تهران تاسیس شده و موسسه‌ای به همین نام شامل مسجد جامع و حسینیه، حوزه علمیه، درمانگاه خیریه، مجموعه ورزشی، کتابخانه و... در سال ۱۳۷۷ در منطقه ۱۴ تهران راه‌اندازی و سال ۱۳۸۵ به طور رسمی افتتاح شد.