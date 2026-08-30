به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سلمان با همکاری خانه اندیشه‌ورزان شب‌های اندیشه و ادبیات را برگزار می‌کند.

انجمن سلمان سعی دارد در هر فصل حداقل یک جلسه از نشست های شب های اندیشه و ادبیات را برگزار کند، محور این نشست ها طرح پیوند اندیشه و ادبیات است.

اولین شب از شب‌های اندیشه و ادبیات اختصاص به بازخوانی یک سال فعالیت مرکز سلمان و مبانی طرح پیوند اندیشه و ادبیات دارد.

در این نشست سید جواد میری، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، با موضوع چیستی و چرایی پیوند اندیشه و ادبیات، سعید طاووسی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با موضوع ریشه‌های تاریخی پیوند ادبیات و اندیشه در تاریخ و تمدن اسلامی و حجت‌الاسلام حمیدآقانوری، استاد حوزه و دانشگاه، با موضوع اهمیت واژه‌گزینی در ساحت تفکر انسان به میزبانی استاد اسماعیل جلالی سخنرانی خواهند کرد.

این مشست روز دوشنبه، ۹ شهریور از ساعت ۱۹:۲۰ الی ۲۱ به نشانی خانه اندیشه‌ورزان به نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولیعصر(عج) و خیابان برادران مظفر، پلاک ۹۰۷ برگزار خواهد شد.