دستگیری ۲۵ متهم و محکوم تحت تعقیب در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی با تأکید بر ضرورت اجرای مستمر طرح‌های امنیت محله‌محور به‌منظور ارتقای سطح آرامش و احساس امنیت عمومی، اظهار داشت: شناسایی و دستگیری افرادی که با فرار از قانون، تحت تعقیب مراجع قضایی و انتظامی قرار دارند، یکی از اولویت‌های راهبردی پلیس پلدختر است.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان طی هفته گذشته باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و پیگیری مجدانه نیابت‌های قضایی، موفق شدند در چند عملیات ضربتی و هماهنگ، ۲۵ نفر از محکومان و متهمان متواری که دارای حکم جلب بودند را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی پلدختر با اشاره به اینکه تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند، عنوان کرد: امنیت، دستاوردی جمعی است و مشارکت مسئولانه شهروندان با پلیس، ضامن برقراری نظم پایدار در جامعه خواهد بود.

سرهنگ کرمی چگنی از عموم مردم خواست تا هرگونه فعالیت مشکوک و موارد مجرمانه را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.