یک تن مواد غذایی فاسد در پلدختر معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک تن مواد غذایی فاسد و غیرقابل‌مصرف که طی بازرسی‌های متعدد بازرسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان پلدختر جمع‌آوری شده بود، با اخذ مجوز از دادستان معدوم شد.

این میزان مواد غذایی فاسد و غیرقابل‌مصرف در جریان بازرسی‌های مستمر بازرسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرستان پلدختر شناسایی و از چرخه عرضه و مصرف خارج شده بود.

این مواد پس از طی مراحل قانونی و با اخذ مجوز قضایی، در محل سایت پسماند شهر پلدختر معدوم شد.

فرایند معدوم‌سازی با حضور نمایندگان دادستانی و شهرداری پلدختر انجام گرفت تا از بازگشت این مواد غیرقابل‌مصرف به چرخه توزیع و مصرف جلوگیری شود.