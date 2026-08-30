به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر توسعه استان، اظهار کرد: بر عهدی که با مردم بستهایم، پایبند هستیم و منافع عموم مردم را در همه تصمیمگیریها در اولویت قرار دادهایم.
وی افزود: در این راستا نیز بر شعار متفاوت عمل کردن پایبند هستیم و تأییدیه حزبی، سیاسی و سلیقهای به کسی نمیدهیم.
استاندار لرستان با اشاره به نقش مردم و نخبگان در فرآیند توسعه استان، ادامه داد: مردم و نخبگان استان را در فرآیند توسعه همراه کردهایم و بر نقشآفرینی نخبگان در این مسیر تأکید داریم.
برنامهمحوری مبنای حرکت در مسیر توسعه لرستان
شاهرخی با تأکید بر برنامهمحوری در مدیریت استان، تصریح کرد: با حرکت در این مسیر، منافع مردم را در همه امور در اولویت قرار دادهایم و بر همین اساس پروژههای مختلفی در استان آغاز شده یا در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختی در لرستان، گفت: در حال حاضر پروژههای مهمی در حوزههای مختلف در دست اجراست و تلاش میکنیم روند اجرای این طرحها با جدیت ادامه پیدا کند.
عملیات اجرایی پروژههای عمرانی متوقف نمیشود
استاندار لرستان با اشاره به روند اجرای برخی پروژههای عمرانی مهم استان، اظهار کرد: پروژههایی مانند سد مخملکوه خرمآباد، سد عالیمحمود الیگودرز، سد آبسرده بروجرد و سد معشوره از جمله طرحهای مهمی هستند که روند اجرایی آنها با جدیت دنبال میشود.
شاهرخی افزود: در جریان سفر رئیسجمهور به لرستان، یکهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار به سد مخملکوه اختصاص یافت و تلاش میکنیم این سد با توجه به کارکردهای آن در حوزه آب شرب، صنعت و سایر بخشها به اتمام برسد.
وی ادامه داد: سد معشوره طی دو دهه تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اما در جریان سفر رئیسجمهور به لرستان، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت.
استاندار لرستان با اشاره به پروژههای حوزه حملونقل نیز گفت: باوجود جنگ، عملیات اجرایی راهآهن دورود-خرمآباد و دورود-بروجرد متوقف نشده است.
شاهرخی افزود: پروژه راهآهن دورود-خرمآباد با ۵۰۰ نفر نیرو در ۱۲ جبهه فعال است و روند اجرای آن ادامه دارد.
توسعه زیرساختهای ترافیکی خرمآباد
وی با اشاره به طرحهای اساسی در مرکز استان، تصریح کرد: خرمآباد تنها یک کمربندی داشت، اما اکنون کمربندی شرقی خرمآباد در حال آسفالت است و طی یک ماه آینده زیر بار ترافیک خواهد رفت.
استاندار لرستان افزود: عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد نیز با هفت هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه آغاز شده است.
شاهرخی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر کاهش ترافیک، میتواند موجب رونق شهری و توسعه مناطق کمتر برخوردار خرمآباد شود.
جنوب خرمآباد نیازمند توجه ویژه است
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق جنوبی خرمآباد، گفت: جنوب خرمآباد نیازمند رسیدگی بیشتری است و توسعه زیرساختها و امکانات در این بخش باید با جدیت دنبال شود.
شاهرخی افزود: مسیر ساحلی از پارک شاپوری تا فرودگاه خرمآباد باید ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: طرحهایی برای اجرا در این منطقه در دستور کار بود که تحت تأثیر جنگ قرار گرفت، اما بهزودی پیگیری و دنبال خواهد شد.
جابهجایی مخازن انبار نفت کیارش در دستور کار است
نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به ضرورت جابهجایی مخازن انبار نفت کیارش در منطقه ماسور، اظهار کرد: رفع این معضل نیز بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: مسائل و مشکلات زیرساختی مناطق مختلف شهر خرمآباد باید با نگاه توسعهای و با هدف ارتقای کیفیت زندگی مردم دنبال شود.
تغییر ضوابط شهری به نفع مردم
شاهرخی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح برخی ضوابط شهری، گفت: به دنبال تغییر ضوابط شهری به نفع مردم هستیم.
استاندار لرستان افزود: نباید به دلیل برخی محدودیتها، در یک منطقه مردم تنها امکان ساخت دو طبقه داشته باشند و در منطقهای دیگر امکان ساخت هفت طبقه فراهم باشد.
وی تصریح کرد: سیاست مدیریت استان بر این است که توزیع پروژهها و امکانات شهری در مناطق مختلف بهصورت عادلانه انجام شود.
تأکید بر توزیع عادلانه امکانات و پروژهها
شاهرخی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه پروژهها در سطح مناطق مختلف شهری، اظهار کرد: امکانات شهری باید بهصورت عادلانه توزیع شود تا امکان خلق ثروت برای همه مردم و محلات فراهم شود.
وی ادامه داد: این رویکرد تنها مختص یک منطقه نیست و در سطح استان و همه شهرهای لرستان مورد تأکید و توجه قرار دارد.
اجرای ۱۱ پروژه در حریم قلعه فلکالافلاک
استاندار لرستان با اشاره به ۱۱ پروژه مهم در حال اجرا در حریم قلعه فلکالافلاک، گفت: با اجرای این پروژهها علاوه بر ایجاد بسترهای گردشگری، زمینه خلق ثروت برای مناطقی مانند باغ دختران نیز فراهم خواهد شد.
شاهرخی افزود: رویکرد ما این است که اجرای پروژههای عمرانی و توسعهای علاوه بر ایجاد زیرساخت، به رونق اقتصادی، گردشگری و خلق ثروت برای مردم مناطق مختلف نیز منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سطح استان و همه شهرها مورد تأکید و توجه مدیریت استان قرار دارد و تلاش میکنیم پروژههای توسعهای با اولویت منافع مردم و با نگاه متوازن منطقهای دنبال شوند.
نظر شما