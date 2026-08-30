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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

تکذیب درگیری در نوار مرزی پاوه؛ امنیت پایدار برقرار است

تکذیب درگیری در نوار مرزی پاوه؛ امنیت پایدار برقرار است

کرمانشاه- فرمانده قرارگاه شهید کاظمی وقوع هرگونه درگیری در نوار مرزی شهرستان پاوه را تکذیب کرد و از مرزنشینان خواست از تردد غیرمجاز در مناطق مرزی خودداری کنند.

سردار کورش آسیابانی فرمانده قرارگاه شهید کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره وقوع درگیری در نوار مرزی شهرستان پاوه، این اخبار را تکذیب کرد.

وی با تأکید بر برقراری امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه اظهار کرد: هیچ‌گونه درگیری در نقاط مرزی شهرستان پاوه رخ نداده و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد و به‌شدت تکذیب می‌شود.

فرمانده قرارگاه شهید کاظمی با اشاره به شرایط مرزی منطقه، از مرزداران و مرزنشینان شهرستان پاوه خواست ضمن حفظ آرامش و توجه به توصیه‌های نیروهای امنیتی و مرزبانی، از هرگونه تردد غیرمجاز در نوار مرزی خودداری کنند.

سردار آسیابانی با اطمینان‌بخشی به مردم منطقه خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه برقرار است و مردم بدون توجه به اخبار و شایعات منتشرشده، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

کد مطلب 6932371

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