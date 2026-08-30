تکذیب درگیری در نوار مرزی پاوه؛ امنیت پایدار برقرار است

سردار کورش آسیابانی فرمانده قرارگاه شهید کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اخبار منتشرشده درباره وقوع درگیری در نوار مرزی شهرستان پاوه، این اخبار را تکذیب کرد.

وی با تأکید بر برقراری امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه اظهار کرد: هیچ‌گونه درگیری در نقاط مرزی شهرستان پاوه رخ نداده و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد و به‌شدت تکذیب می‌شود.

فرمانده قرارگاه شهید کاظمی با اشاره به شرایط مرزی منطقه، از مرزداران و مرزنشینان شهرستان پاوه خواست ضمن حفظ آرامش و توجه به توصیه‌های نیروهای امنیتی و مرزبانی، از هرگونه تردد غیرمجاز در نوار مرزی خودداری کنند.

سردار آسیابانی با اطمینان‌بخشی به مردم منطقه خاطرنشان کرد: امنیت پایدار در مرزهای شهرستان پاوه برقرار است و مردم بدون توجه به اخبار و شایعات منتشرشده، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.