هرسین، نگین درخشان ایمان، ایثار و مهد نخبگان علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر یکشنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن رضایی امام جمعه هرسین دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت و تبریک ایام خجسته میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از نقش وحدت‌آفرین امام جمعه هرسین تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: ائمه جمعه به عنوان محور وفاق جامعه، نقشی بی‌بدیل در هم‌افزایی ارکان تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند و معتقدیم انسجام و هماهنگی میان امام جمعه و اعضای شورای تأمین، به رفع چالش‌های شهرستان‌ها کمک می‌کند.

سلیمانی با اشاره به خدمات شبانه‌روزی دولت در استان کرمانشاه با وجود تمامی موانع و چالش‌ها، گفت: در هفته دولت امسال، استان کرمانشاه با افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های ماندگار به ارزش ۶۲ هزار میلیارد تومان، پس از استان‌های آذربایجان شرقی و البرز، جایگاه سوم کشور را به خود اختصاص داد.

وی افزود: سهم شهرستان هرسین از این پروژه‌ها نیز افتتاح بیش از ۵۰ پروژه شاخص با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه در ادامه با تشریح بخشی از دستاوردهای کلان استان در حوزه‌های مختلف، عنوان کرد: در بخش کشاورزی، استان کرمانشاه با تولید ۵.۵ میلیون تن محصول به رتبه چهارم کشور ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: با بهره‌گیری از طرح گرمسیری، تولید محصول راهبردی چغندرقند پنج برابر شده و تولید گندم استان نیز با رشدی کم‌نظیر به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسیده است.

سلیمانی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی، بیان کرد: باید گام‌های بعدی در راستای تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی در روستاها برداشته شود.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت مرزی و اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های ویژه استاندار کرمانشاه، در حال حاضر ۷۴ هزار خانوار مرزنشین از مزایای سامانه تجارت مرزی بهره‌مند هستند و روند شمولیت سایر مناطق مرزی نیز در حال پیگیری است.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برکات معنوی و اقتصادی تردد زائران اربعین از کنگاور تا خسروی، رونق چشمگیری به کسب‌وکار مردم بخشید و مرز بین‌المللی خسروی نیز با رشد پنج درصدی تردد زائران همراه شد.

وی افزود: با توافقات صورت‌گرفته، فعالیت مرز سومار نیز به صورت آزمایشی آغاز شده که گامی بزرگ برای خارج کردن دومین شهر مقاوم کشور از بن‌بست و احیای رونق آن منطقه خواهد بود.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان هرسین گفت: شهرستان هرسین همواره با پیشینه‌ای درخشان، نگین ایمان، ایثار و علم در پهنه استان بوده است.

وی با اشاره به پیشینه علمی و دینی هرسین اظهار کرد: به لحاظ ایمان، این دیارِ دارالمؤمنین مهد پرورش علمای برجسته‌ای چون آیت‌الله شیخ فرج‌الله کاظمی و حضرات آیات حجتی بوده است.

معاون سیاسی استاندار کرمانشاه افزود: در ساحت ایثار نیز فرزندان این دیار در دوران دفاع مقدس و تمامی بزنگاه‌های پاسداری از میهن درخشیده‌اند و در عرصه علم و تخصص نیز هرسین خاستگاه نخبگان جامعه است.

گفتنی است در این دیدار مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار هرسین نیز حضور داشتند.