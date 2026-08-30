به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در جمع جمعی از برادران اهل سنت و شیعه در شهرستان گناوه، ضمن تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: وحدت اسلامی از مهمترین عوامل اقتدار، عزت و سربلندی جامعه اسلامی است.
وی با قدردانی از همدلی و انسجام موجود میان مردم شیعه و اهل سنت در گناوه و دیگر مناطق استان بوشهر افزود: استان بوشهر از دیرباز نمونهای ارزشمند از همزیستی مسالمتآمیز، برادری و همدلی میان پیروان مذاهب اسلامی بوده و این سرمایه اجتماعی باید بیش از گذشته تقویت شود.
وحدت، عامل اقتدار جامعه اسلامی
استاندار بوشهر با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه بیان کرد: تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت و همدلی، بهویژه در شرایط کنونی کشور، برای مسئولان و آحاد مردم راهگشا و تعیینکننده است.
زارع ادامه داد: مردم شیعه و سنی استان بوشهر در عرصههای مختلف، بهویژه در دفاع از میهن اسلامی و صیانت از منافع ملی، همواره در کنار یکدیگر بودهاند و این همراهی و همبستگی باید همچنان استمرار داشته باشد.
وی تصریح کرد: حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، زمینهساز تقویت امنیت، آرامش و توسعه پایدار در استان است و مردم بوشهر نشان دادهاند که با وجود تفاوتهای مذهبی، در مسائل اساسی و منافع ملی همدل و متحد هستند.
حمایت از دولت، در مسیر خدمت به مردم
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به حمایت و تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از اقدامات دولت چهاردهم و رئیسجمهور گفت: رهنمودها و حمایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پشتوانهای مهم برای دولت در مسیر خدمترسانی به مردم و حل مسائل کشور است.
زارع افزود: امروز همه قوا، مسئولان، جریانهای سیاسی و آحاد مردم باید با پرهیز از اختلافات، حاشیهها و مسائل فرعی، ظرفیتهای خود را برای خدمت به مردم، رفع مشکلات و پیشرفت کشور به کار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و همکاری میان مردم و مسئولان است و همه باید در راستای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تلاش کنیم.
هفته وحدت؛ فرصتی برای تقویت برادری
استاندار بوشهر هفته وحدت را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ برادری و همدلی میان مسلمانان دانست و گفت: این مناسبت باید زمینهای برای تقویت بیش از پیش پیوندهای اجتماعی و مذهبی میان مردم شیعه و اهل سنت باشد.
زارع تأکید کرد: در کنار وحدت اسلامی، حفظ وحدت ملی و انسجام عمومی نیز ضرورتی اساسی است و باید با همدلی و همکاری، مسیر تحقق اهداف نظام اسلامی، توسعه استان و خدمت صادقانه به مردم را دنبال کنیم.
وی در پایان گفت: وحدت و همدلی مردم بوشهر سرمایهای ارزشمند است و حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی، مسئولیتی مشترک برای مردم و مسئولان محسوب میشود.
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