امام جمعه دشتستان: سیره پیامبر اکرم (ص) الگویی جامع است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام‌ حسن مصلح یکشنبه شب در مراسم جشن میلاد فرخنده پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع)، در مسجد پیامبر اعظم (ص) برازجان با استناد به آیه شریفه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، به تبیین ابعاد الگویی شخصیت پیامبر اکرم(ص) پرداخت.

وی حقیقت عبادت و بندگی خالصانه را نخستین محور سیره نبوی دانست و اظهار کرد: اهتمام بی‌نظیر رسول خدا (ص) به نماز شب، شب‌زنده‌داری و مناجات‌های طولانی، نمادی از بندگی حقیقی و شکرگزاری در پیشگاه پروردگار است و باید سرلوحه حیات معنوی مؤمنان قرار گیرد.

امام جمعه دشتستان، مکارم اخلاق و کرامت انسانی را از دیگر ویژگی‌های برجسته پیامبر اکرم (ص) برشمرد و با اشاره به حدیث شریف «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» گفت: هدف غایی رسالت پیامبر(ص)، ارتقای سجایای اخلاقی، صبوری، بردباری، امانتداری و گذشت در مواجهه با ناملایمات بوده است.

حجت‌الاسلام مصلح همچنین با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام (ص) به‌عنوان «رحمةً للعالمین»، مهرورزی و سیره اجتماعی ایشان را مورد توجه قرار داد و افزود: مدارا با مردم، تکریم خانواده و همنشینی با مستضعفان از جلوه‌های رحمت واسعه پیامبر (ص) بود که نقش مهمی در نفوذ اسلام در دلها داشت و امروز نیز برای جامعه اسلامی ضرورت دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پیروی حقیقی از پیامبر اعظم (ص) تنها در سخن و ادعا خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در عمل و با عبودیت خالصانه، حسن خلق در تعاملات فردی و ترویج رأفت و مدارا در خانواده و جامعه نمود پیدا کند.