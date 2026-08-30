به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنبه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه لرستان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی لرستان، اظهار داشت: در حوزه گردشگری نیز باوجود شرایط جنگی، سرمایهگذاری قابلتوجهی در استان انجام شد که اتفاقی ارزشمند و قابلتوجه است و نشان میدهد ظرفیتهای لرستان برای سرمایهگذاران جذابیت دارد.
وی، حوزه عمران شهری را از دیگر محورهای اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در مرکز استان اقدامات مهمی از جمله ساماندهی قلعه تاریخی فلکالافلاک، تکمیل پلها و کمربندی و طرحهای مرتبط با بهبود سیمای شهری در حال انجام است.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه لرستان یک گنج بزرگ و ارزشمند است، افزود: آب فراوان، اراضی حاصلخیز، گردشگری، میراثفرهنگی و معادن از مهمترین ظرفیتهای استان هستند و باید با برنامهریزی مناسب از این ظرفیتها برای ایجاد تحول اقتصادی و بهبود زندگی مردم استفاده کرد.
شاهرخی، گفت: لرستان بیش از پنج هزار اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی واجد ارزش دارد که حدود ۸۰۰ اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و این ظرفیت عظیم میتواند مبنای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در استان قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت معدنی استان، اظهار کرد: ۱۸ نوع ماده معدنی در نقاط مختلف لرستان وجود دارد که باید زمینه واگذاری و بهرهبرداری اصولی از این ظرفیتها فراهم شود و بخش خصوصی با اطمینان وارد این عرصه شود.
استاندار لرستان، تأکید کرد: سیاست مدیریت استان این است که با فراهمکردن زمینه حضور بخش خصوصی، ظرفیتهای مغفول لرستان فعال شود و سرمایههای موجود در حوزه آب، معدن، کشاورزی، گردشگری و میراثفرهنگی به موتور محرک توسعه استان تبدیل شود.
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