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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲

استاندار لرستان: ظرفیت‌های مغفول لرستان فعال می‌شوند

استاندار لرستان: ظرفیت‌های مغفول لرستان فعال می‌شوند

خرم‌آباد - استاندار لرستان از پیگیری برای فعال‌شدن ظرفیت‌های مغفول این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه لرستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی لرستان، اظهار داشت: در حوزه گردشگری نیز باوجود شرایط جنگی، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در استان انجام شد که اتفاقی ارزشمند و قابل‌توجه است و نشان می‌دهد ظرفیت‌های لرستان برای سرمایه‌گذاران جذابیت دارد.

وی، حوزه عمران شهری را از دیگر محورهای اقدامات انجام شده عنوان کرد و گفت: در مرکز استان اقدامات مهمی از جمله ساماندهی قلعه تاریخی فلک‌الافلاک، تکمیل پل‌ها و کمربندی و طرح‌های مرتبط با بهبود سیمای شهری در حال انجام است.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه لرستان یک گنج بزرگ و ارزشمند است، افزود: آب فراوان، اراضی حاصلخیز، گردشگری، میراث‌فرهنگی و معادن از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان هستند و باید با برنامه‌ریزی مناسب از این ظرفیت‌ها برای ایجاد تحول اقتصادی و بهبود زندگی مردم استفاده کرد.

شاهرخی، گفت: لرستان بیش از پنج هزار اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی واجد ارزش دارد که حدود ۸۰۰ اثر آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و این ظرفیت عظیم می‌تواند مبنای توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال در استان قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت معدنی استان، اظهار کرد: ۱۸ نوع ماده معدنی در نقاط مختلف لرستان وجود دارد که باید زمینه واگذاری و بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها فراهم شود و بخش خصوصی با اطمینان وارد این عرصه شود.

استاندار لرستان، تأکید کرد: سیاست مدیریت استان این است که با فراهم‌کردن زمینه حضور بخش خصوصی، ظرفیت‌های مغفول لرستان فعال شود و سرمایه‌های موجود در حوزه آب، معدن، کشاورزی، گردشگری و میراث‌فرهنگی به موتور محرک توسعه استان تبدیل شود.

کد مطلب 6932519

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