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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

فوت عابر پیاده در پی تصادف با موتورسیکلت در یزد

فوت عابر پیاده در پی تصادف با موتورسیکلت در یزد

یزد- رئیس پلیس راهور استان یزد از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بلوار آیت‌الله مدرس یزد خبر داد و گفت: این حادثه به دلیل عدم توجه به جلو از سوی راکب موتورسیکلت رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در پی وقوع تصادف در بلوار آیت‌الله مدرس شهر یزد ماموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده برخورد که بر اثر این حادثه راکب و ترک نشین موتورسیکلت مجروح و عابر پیاده ۴۳ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور علت این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راکب موتورسیکلت بیان کردند.

دستوار یادآور شد: رانندگان هنگام تردد در خیابان‌ها ضمن توجه به جلو، حقوق عابران پیاده را نیز رعایت کنند.

کد مطلب 6933106

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    نظرات

    • حدیث IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
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      پاسخ
      خدا رحمتش کنه

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