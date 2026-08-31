فوت عابر پیاده در پی تصادف با موتورسیکلت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در پی وقوع تصادف در بلوار آیت‌الله مدرس شهر یزد ماموران پلیس راهور در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده برخورد که بر اثر این حادثه راکب و ترک نشین موتورسیکلت مجروح و عابر پیاده ۴۳ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

رئیس پلیس راهور استان یزد اظهار داشت: کارشناسان پلیس راهور علت این حادثه را عدم توجه به جلو از سوی راکب موتورسیکلت بیان کردند.

دستوار یادآور شد: رانندگان هنگام تردد در خیابان‌ها ضمن توجه به جلو، حقوق عابران پیاده را نیز رعایت کنند.