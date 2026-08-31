تشریح جزئیات واژگونی اتوبوس در محور نیشابور ـ سبزوار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، در تشریح جزئیات حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور نیشابور ـ سبزوار اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲۰ روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵، یک دستگاه اتوبوس ولوو در کیلومتر ۵۰ محور نیشابور ـ سبزوار دچار واژگونی شد.

وی افزود: این اتوبوس متعلق به تعاونی «کیان سفر» بود و در مسیر استان مرکزی به سمت خراسان رضوی و مقصد مشهد در حال حرکت بود. در زمان وقوع حادثه، ۴۵ نفر شامل ۴۳ مسافر، راننده و کمک‌راننده در اتوبوس حضور داشتند.

سرهنگ محبی ادامه داد: پس از وقوع حادثه، عوامل امدادی و اورژانس در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای ارزیابی و انتقال سرنشینان انجام شد. از مجموع ۴۳ مسافر، تمامی افراد برای بررسی و دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند که پس از انجام اقدامات پزشکی، ۳ نفر بستری و سایر افراد ترخیص شدند.

وی خاطرنشان کرد: راننده و کمک‌راننده اتوبوس نیز در محل حادثه تحت مداوا و مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند و نیازی به انتقال آنها به مراکز درمانی گزارش نشده است.

جانشین پلیس راه فراجا درباره علت وقوع این واژگونی گفت: براساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه و شواهد به‌دست‌آمده از صحنه، عدم توجه کافی راننده به جلو به عنوان علت اولیه حادثه اعلام شده است؛ با این حال، این موضوع هنوز قطعی نیست و کارشناسان پلیس راه بررسی‌های فنی و تخصصی خود را برای تعیین علت تامه حادثه ادامه می‌دهند.

سرهنگ محبی تصریح کرد: در روند کارشناسی، شرایط مسیر، وضعیت وسیله نقلیه، نحوه وقوع واژگونی و سایر عوامل انسانی و محیطی مؤثر در حادثه بررسی خواهد شد و نتیجه نهایی پس از تکمیل تحقیقات اعلام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: رانندگان این ناوگان به دلیل مسئولیت مستقیم در قبال جان مسافران باید با دقت و تمرکز کامل، رعایت سرعت مطمئنه و توجه مستمر به جلو و شرایط مسیر رانندگی کنند.