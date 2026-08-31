به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی فرحزادی ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر در یزد اظهار کرد: شعار این دوره «کوشش علمی، کنش جمعی و راهی به سوی جامعه ایمن از اعتیاد و رفتارهای پرخطر» انتخاب شده و تحقق این هدف به مشارکت بخش‌های مختلف جامعه نیاز دارد.

وی نقش رسانه‌ها را در ایجاد کنش جمعی و ارتقای آگاهی عمومی مهم دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند در زمینه پیشگیری، کاهش رفتارهای پرخطر و همچنین انتقال دستاوردها و بیانیه پایانی کنگره نقش مؤثری ایفا کنند.

دبیر علمی کنگره با تشریح محورهای علمی این رویداد گفت: پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر، درمان، پژوهش‌های زیستی، روان‌شناختی و اجتماعی، سیاستگذاری و قانونگذاری، اعتیادهای رفتاری و فناوری‌های نوین، گروه‌های در معرض خطر و مداخلات جامعه‌محور و همچنین آموزش، فرهنگ‌سازی و ارتقای سلامت روان، هفت محور اصلی کنگره را تشکیل می‌دهند.

فرحزادی با اشاره به استقبال پژوهشگران از این رویداد علمی بیان کرد: ۴۵۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی، ۳۴۵ اثر مورد پذیرش قرار گرفت. از مجموع آثار پذیرفته‌شده، ۱۳۵ مقاله به صورت سخنرانی و ۲۱۹ مقاله نیز به شکل پوستر علمی در طول سه روز کنگره ارائه خواهد شد.

وی سهم زنان و مردان در آثار ارسالی را نیز اعلام کرد و گفت: ۵۴ درصد مقالات ارائه‌شده متعلق به بانوان و ۴۶ درصد متعلق به آقایان است. همچنین ۵۰ درصد آثار توسط دانشجویان مقطع دکتری، ۲۵ درصد در مقطع کارشناسی و ۲۵ درصد نیز توسط دانشجویان سایر مقاطع ارسال شده است.

دبیر علمی کنگره از حضور گسترده میهمانان خارج از استان خبر داد و افزود: حدود ۳۰ درصد شرکت‌کنندگان از خارج استان یزد هستند و در بخش بین‌المللی نیز شش سخنران خارجی حضور خواهند داشت. همچنین ۷۰ دانشجوی شرکت‌کننده از پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی هستند.

وی از پیش‌بینی ۲۲ پنل تخصصی در حاشیه کنگره خبر داد و اظهار کرد: هفت پنل با هدف بهره‌مندی عموم مردم طراحی شده و برای کارکنان دولت نیز امتیاز پودمانی در نظر گرفته شده است.

فرحزادی برگزاری جشنواره هنری ققنوس، آموزش کارکنان، برگزاری همایش مردمی پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در شهرستان‌های استان و توجه به ترجمان دانش را از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد عنوان کرد.

هشدار آماری درباره مصرف مواد و الکل

دبیر علمی کنگره در ادامه با استناد به نتایج یک پژوهش کشوری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: این مطالعه با مشارکت تصادفی ۳۰ هزار نفر از جامعه آماری استان‌های کشور انجام شده و نتایج آن نشان می‌دهد چهار درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ ساله، مصرف مواد و الکل داشته‌اند.

وی افزود: ۱۷.۳ درصد افراد بررسی‌شده نیز دست‌کم یک بار تجربه مصرف مواد مخدر یا الکل را گزارش کرده‌اند.

فرحزادی همچنین از ثبت برخی شاخص‌های نگران‌کننده در حوزه سلامت روان خبر داد و گفت: ۲۸.۲ درصد افراد در یک ماه پیش از انجام پرسشگری، نوعی پریشانی روان‌شناختی یا دیسترس را تجربه کرده بودند.

وی اضافه کرد: ۲۴.۲ درصد افراد مورد مطالعه با نوعی پرخاشگری مواجه بوده‌اند و ۲.۴ درصد نیز پرخاشگری فیزیکی و جدی داشته‌اند؛ همچنین ۱۱.۶ درصد افراد مصداقی از کودک‌آزاری توسط خود را گزارش کرده‌اند.