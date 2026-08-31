به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه بازگشایی مدارس و پایان تعطیلات تابستانی، مجموعه باغ کتاب تهران با طراحی رویداد فرهنگی‌تفریحی «باغ مدرسه»، فضایی متفاوت و پرنشاط را برای دانش‌آموزان فراهم کرده است تا با روحیه‌ای تازه به استقبال سال تحصیلی جدید بروند.

رویداد «باغ مدرسه» که از نهم شهریورماه آغاز می‌شود، نه یک کلاس درس معمول، بلکه ضیافتی برای کنجکاوی و کشف است. این ویژه‌برنامه با هدف پیوند میان «آموزش» و «نشاط» طراحی شده و می‌کوشد تا پیش از به صدا درآمدن زنگ مدارس، تجربه‌ای از یادگیری غیرمستقیم را برای کودکان و نوجوانان رقم بزند.

در این رویداد، دانش‌آموزان فرصت می‌یابند تا با گشت‌وگذار در فضای باغ کتاب، به فعالیت‌های گروهی بپردازند، خلاقیت خود را در کارگاه‌های هنری محک بزنند و با تجربه‌های نو، برای شروع فصل پاییز انرژی بگیرند. «باغ مدرسه» در واقع پلی است میان آرامش تعطیلات تابستان و هیجان آغاز مدرسه، جایی که یادگیری فراتر از چارچوب خشک نیمکت‌ها، در دل بازی و ماجراجویی معنا پیدا می‌کند.

علاقه‌مندان و خانواده‌های گرامی برای حضور در این جشن وداع با تابستان می‌توانند از ۹ تا ۱۵شهریورماه از ساعت ۱۵ الی ۲۲ به مجموعه باغ کتاب تهران مراجعه فرمایند.

این رویداد فرصتی مغتنم برای خانواده‌هایی است که می‌خواهند فرزندانشان آخرین روزهای شهریور را در فضایی فرهنگی، سرگرم‌کننده و پویا سپری کرده و با آمادگی روحی و اشتیاق، گام در مسیر سال تحصیلی جدید بگذارند.