علی رمضانی، مدیرعامل باغ کتاب تهران، با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایده ایجاد نمایشگاهی که مردم در طول سال بتوانند به تازههای نشر دسترسی داشته باشند، در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۸۲ مطرح شد و پس از آن، گفتوگوهایی برای تحقق این ایده، انتخاب محل، برگزاری مسابقه طراحی و در نهایت ساخت مجموعه انجام گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت باغ کتاب تهران در سال ۱۳۹۶و با فاصلهای از طرح اولیه افتتاح شد. البته مجموعهای که افتتاح شد با طراحی اولیه تفاوتهایی داشت و بخشهای دیگری نیز به آن اضافه شد که به نظر میرسد توانسته ایده اولیه را کاملتر کند و مجموعهای با ظرفیتهای متنوعتر شکل دهد.
رمضانی با اشاره به ظرفیت کتابفروشیهای باغ کتاب افزود: در حال حاضر دو کتابفروشی حدود ۴ هزار مترمربعی، یکی ویژه بزرگسالان و دیگری ویژه کودک و نوجوان، در این مجموعه فعال است و از بزرگترین کتابفروشیهای منطقه محسوب میشوند. پیش از راهاندازی یکی از کتابفروشیهای بزرگ در امارات، باغ کتاب در غرب آسیا و خاورمیانه رقیب جدی نداشت و حتی پس از آن نیز میتوان ردپای این ایده و الهامبخشی آن را در شکلگیری مجموعههای مشابه مشاهده کرد.
باغ کتاب چگونه ایده نمایشگاه دائمی را دنبال میکند؟
مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره تأثیر راهاندازی این مجموعه بر فرهنگ مراجعه به کتاب گفت: اتفاقی که طی ۹ سال گذشته افتاده، ایجاد سبک جدیدی از مراجعه به کتابفروشی، مصرف فرهنگی و حضور شهروندان در محیطهای فرهنگی است که ابتدا در زندگی شهری تهران و سپس بهتدریج در ذائقه عمومی کشور دیده شد. میتوان پررنگتر شدن کتابفروشیهای بزرگمقیاس و همچنین ایجاد کتابفروشی در مجتمعهای تجاری را در سالهای پس از راهاندازی باغ کتاب دنبال کرد.
وی با اشاره به برنامههای باغ کتاب پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: نخستین موضوع این بود که علاقه و دغدغهای که رهبر شهید انقلاب نسبت به کتاب و کتابخوانی داشتند، نباید بر زمین بماند. این دغدغه، گردهم آمدن مردم، نویسندگان، ناشران و فعالان فرهنگی در اردیبهشتماه، حول محور کتاب و کتابخوانی بود تا فرصتی برای تجدید قوا، بازخوانی مسائل، گفتوگو و عرضه آثار تولیدشده فراهم شود.
رمضانی ادامه داد: بر همین اساس، رویدادی با عنوان «اردیبهشت کتاب» در باغ کتاب طراحی شد که شعار آن «در هوای کتابخوانترین رهبر دنیا» بود. طراحی اولیه این رویداد نیز با این هدف انجام شد که پاسخی به دغدغه قدیمی رهبر شهید انقلاب درباره کتاب و کتابخوانی داده شود و باغ کتاب بهعنوان یک مجموعه دائمی بتواند در شرایطی که ممکن است به دلایل مختلف برگزاری برخی نمایشگاهها یا اجتماعات فرهنگی امکانپذیر نباشد، نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: بنابراین، احیای نقشآفرینی باغ کتاب در نسبت با ایده اولیه، یکی از دستورکارهای جدی مجموعه فعالان امروز باغ کتاب است. افزایش مراجعه مردم و افزایش دسترسی آنها به تازههای نشر نیز در همین مسیر دنبال میشود.
مدیرعامل باغ کتاب تهران درباره افزایش عناوین موجود در این مجموعه گفت: زمانی که حدود یک سال و دو ماه پیش وارد مجموعه شدیم، تعداد عناوین موجود نسبت به امروز حدود یکسوم بود. امروز این تعداد تقریباً سه برابر شده و تلاش کردهایم کتابهای جدید و آثار مهم در گردش بازار را در مجموعه عرضه کنیم تا مردم هنگام مراجعه بتوانند آثار مورد نظر خود را پیدا کنند.
کتاب، بهانهای برای یک انتخاب فرهنگی
رمضانی با تأکید بر ضرورت تحقق ایده دسترسی دائمی به کتاب گفت: هرچقدر بتوانیم به ایده اولیه، یعنی دسترسپذیر کردن منابع و تازههای نشر در طول سال و فراهم کردن امکان مراجعه مردم به یک محیط فرهنگی نزدیکتر شویم، موفقتر بودهایم.
وی در ادامه با اشاره به تفاوت باغ کتاب با یک مرکز صرفاً تجاری بیان کرد: یکی از ویژگیهای نمایشگاه کتاب تهران این است که حتی اگر فردی برای مشاهده و گردش به نمایشگاه مراجعه کند، در نهایت وارد یک محیط فرهنگی شده است. ما امروز در باغ کتاب نیز معتقدیم اگر فردی انتخاب کند که حتی از بخشهای غذایی، کافهها یا رستورانهای این مجموعه استفاده کند، در واقع یک انتخاب فرهنگی انجام داده است؛ چراکه همین خدمات را میتواند در مجتمعهای تجاری و محیطهای دیگر نیز دریافت کند، اما انتخاب کرده است که این تجربه را در باغ کتاب و در مجاورت کتاب داشته باشد.
رمضانی خاطرنشان کرد: هرقدر بتوانیم این انتخاب فرهنگی را ارتقا دهیم و مخاطب را بیش از پیش با کتاب و موضوعات فرهنگی درگیر کنیم، در واقع به هدف خود نزدیکتر شدهایم.
نظر شما