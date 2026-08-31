به گزارش خبرگزاری مهر، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در یادداشتی با عنوان از «ایـران قـوی» به «ایـران هرچـه قـوی‌تر»، به اهمیت فرمان اخیر رهبر انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

قـالَ النّبِیّ صلی الله علیه و آله: اِسْمَعُوا وَ اَطیعُوا لِمَنْ وَلاّهُ اللّه ُ الأَمْرَ، فَـاِنَّـهُ نِظـامُ الأسـلامِ. (امالی مفید، ص ۱۴)

پیامبر اعظم (ص) : بشنوید و اطاعت کنید از کسی که خداوند به او ولایت امر داده است؛ چرا که این اطاعت، نظام‌بخِش اسلام است.

ایران اسلامی در دو سال اخیر تحولات سیاسی-اجتماعی گسترده و پرسرعتی را تجربه کرد که نظیر آن کمتر در تاریخ این مرزوبوم به وقوع پیوسته است. نقطه عطف مهم این تحولات، شهادت قائد عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی امام خامنه ای(رضوان‌الله علیه) بود که خون پاکش چنان حرارتی در قلوب امت ایجاد کرد که بعد از صد و هشتاد شب، بعثت عمومی اقشار مختلف مردم با عقاید و گرایشات گوناگون به سردی نگراییده است. مسئله‌ای که در این هنگامه اذهان بسیاری از متفکرین و دغدغه‌مندان را به خود مشغول کرده است، موضوع «ایران پسابعثت» است؛ کشوری مقتدر با امتی برانگیخته و نظام حکمرانی کارآمد که قادر است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و شایستگی‌های آحاد ملت، «ایرانی هر چه قوی‌تر» را بسازد.

دستیابی به «ایران قوی» به معنای کشوری پیشرفته در ابعاد مختلف، آرمان اصلی رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله علیه) بود، به طوری که ایشان در زمان زعامت خود ارکان و زیرساخت‌های مهم «ایران قوی» را بنیان نهادند. ایجاد و ‌بسترسازی برای رشد نهال زیست‌بوم علم و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ایران از جمله موثرترین سیاست‌هایی بود که به دست پربرکت ایشان به ثمر نشست. اما اکنون و در دوران زعامت سومین رهبر انقلاب اسلامی امام سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه‌الله) و در امتداد راه امام شهید (رضوان‌الله علیه) افقی بالاتر با عنوان «ایران هرچه قوی‌تر» هدف‌گذاری شده است. نیل به آرمان «ایران هرچه قوی‌تر» که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد) و در آستانه میلاد پربرکت حضرت رسول اعظم (ص)، موسس کبیر تمدن اسلامی و امام جعفر صادق (ع)، معلم و احیاگر بزرگ علم و تمدن اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است، بی‌تردید در سایه اعتلای نظام علم و فرهنگ کشور حاصل می‌شود. در این بین دانشگاه به عنوان یک رکن تمدن‌ساز و هسته امت‌ساز رسالتی بی‌بدیل در جامعه‌سازی و دولت‌سازی و اعتلای نظام علم و فناوری کشور به عهده دارد.

تحول نهاد علم در راستای تحقق آرمان «تبدیل دانایی به توانایی» که توسط رهبر شهید انقلاب (رضوان‌الله علیه) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است، مستلزم «انقلاب علمی» است که سرسلسله‌داران مجاهد آن اساتید انقلابی و متعهد کشور هستند. لذا «حرکت استادی ایران» به عنوان قوه پیش‌ران تمدن اسلامی-ایرانی، در این هنگامه مسئولیتی بزرگ در این عرصه بر دوش دارد. شرط دیگر تحقق آرمان مورد اشاره، حفظ انسجام فعالان زیست‌بوم علم و فناوری کشور و پرهیز از دوگانه‌سازی‌های عبث و بی‌حاصل است. دوگانه‌سازی بین علم و فناوری، تدوین مقاله یا تجاری‌سازی محصول، آموزش یا ارتباط با صنعت نه تنها کمکی به اعتلای زیست‌بوم علم فناوری کشور نمی‌کند، بلکه خود گاهی رهزن نیل به مقصد است. «حرکت استادی ایران» در گام دوم انقلاب اسلامی با هم‌افزایی با «جنبش دانشجویی ایران» و سایر فعالان علم و فناوری کشور، می‌تواند با «جهد علمی» ضمن خلق اقتدار ملی، موجبات یأس دشمنان این مرزوبوم و عزت پایدار ایران اسلامی را فراهم آورد؛ این مهم، همان راه علاجی است که بارها توسط قائد شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله علیه) مورد تاکید بوده است.

اولویت راهبردی و البته فوری دیگر، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از آخرین اسنادی که توسط رهبر شهید انقلاب اسلامی (قد) ابلاغ شد؛ «دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر بهره‌وری» را به عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم مورد تاکید قرار داده است که متاسفانه تاکنون کمتر در عمل مورد توجه و اهتمام واقع شده است. دشمنان ددمنش ایران اسلامی بعد از شکست در جنگ نظامی، راهبرد خود را بر «فشار حداکثری و تحریم اقتصادی به منظور فروپاشی اجتماعی» متمرکز کرده‌اند. پاسخ بهینه به این اقدام جبهه استکبار، چیزی جز رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخص درآمد سرانه نیست. تجربه و علم بشری بیان‌گر آن است برخلاف رشد اقتصادی منبع محور، رشد تولیدی که از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود از پایداری برخوردار بوده و موجبات ارتقای تاب‌آوری را نیز فراهم می‌کند. ارتقای بهره‌وری در عصر کنونی، وابستگی تامی به رشد علم و فناوری و خلق ثروت ناشی از نوآوری دارد. لذا دستیابی به این مهم هم در گرو تسریع «حرکت استادی ایران» و جهاد علمی فعالان زیست‌بوم علم و فناوری کشور است.

در پایان، برخود لازم می‌دانم، با استفاده از این مجال، دست یاری خود به سمت همه اساتید مبارز و مجاهد این مرزو بوم و فعالان علم و فناوری کشور، فارغ از هرگونه سلیقه و گرایش فکری، دراز کرده و از آنان دعوت کنم ضمن مجاهده و مصابره در این مسیر عزت‌آفرین، بسیج اساتید کشور را از راهنمایی‌ها و ابتکارات خود در راستای تحقق آرمان «ایران هرچه قوی‌تر» بهره‌مند سازند.