کشف ۱۵ هزار پنل خورشیدی احتکاری در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، اظهار کرد: در جریان اقدامات انجام شده برای مقابله با احتکار و در ادامه اجرای طرح های عملیاتی مبارزه با قاچاقچیان و محتکران کالا، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در استان هرمزگان تعداد ۴۵۷ پالت حاوی ۱۵۰۸۱ عدد پنل خورشیدی احتکاری را از یک باب انبار در شهرستان بندر عباس شناسایی و کشف کردند.

وی افزود : این پالت ها از آبان ۱۴۰۴ از مسیر رسمی وارد کشور شده و می بایست سریعا مورد بهره برداری قرار گرفته و وارد چرخه تولید می شدند که متاسفانه بدون ثبت در سامانه جامع بطور غیر قانونی احتکار و نگهداری می‌شدند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه با ورود کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان ۱۹۷ عدد از این پالت ها کشف و توقیف شد، بیان کرد : برابر بررسی های صورت گرفته مشخص گردید گه در این مدت تعداد ۲۶۰ پالت دیگر بطور غیر قانونی از انبار خارج شده اند که مطابق ماده ۶ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرجام آنها در حال رسیدگی می‌باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه اد : برابر اعلام کارشناسان این تعداد پالت خورشیدی(۴۵۷ پالت) ظرفیت تولید یک نیروگاه ۷ تا ۱۰ مگا واتی را داشته و به طور متوسط می‌تواند معادل برق بیش از ۴ هزار خانوار را تامین کنند.

سردار رحیمی با اشاره به شناسایی متهم اصلی این پرونده، گفت : پرونده مفتوح و به اتهامات متهم اصلی پرونده رسیدگی خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدردانی از همراهی و همکاری مردم شریف اعلام کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرائم و مفاسد اقتصادی از جمله احتکار و قاچاق کالا و دیگر جرائم و مفاسد اقتصادی را بصورت شبانه روزی و با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.