کشف محموله ۲.۴ میلیون نخ سیگار قاچاق در اسلامشهر؛ ۷ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیزاده صبح دوشنبه از کشف یک محموله بزرگ سیگار قاچاق در اسلامشهر خبر داده و گفته است، این محموله پس از شناسایی مسیر انتقال آن با خودروهای «شوتی» در یک باغ در اطراف شهرستان کشف شده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در جریان اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و خودروهای شوتی، اطلاعاتی درباره انتقال حجم زیادی از سیگار قاچاق از مرزهای غربی کشور به اسلامشهر دریافت کردند.

به گفته او، بررسی این اطلاعات و شناسایی عوامل انتقال محموله در دستور کار مأموران قرار گرفت و تحقیقات فنی در نهایت به شناسایی شش خودروی شوتی منجر شد.

این خودروها پس از ورود به باغی در اطراف اسلامشهر تحت نظر مأموران قرار گرفتند. پلیس پس از هماهنگی با مقام قضایی وارد محل شد و عملیات بازرسی را آغاز کرد.

در جریان این بازرسی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف شد. همچنین هفت نفر که در ارتباط با این محموله شناسایی شده بودند، بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران ارزش محموله کشف‌شده را بر اساس ارزیابی کارشناسان بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

سردار علیزاده با اشاره به پیامدهای قاچاق کالا بر اقتصاد کشور گفت: مقابله با قاچاق و شناسایی شبکه‌های انتقال و توزیع کالاهای غیرقانونی در دستور کار پلیس قرار دارد.

هفت متهم این پرونده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی و طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده‌اند.