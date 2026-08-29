دستگیری ۹ محکوم قضایی و کشف یک میلیارد تومان پوشاک قاچاق در نطنز

سرهنگ مهدی حاجیبابایی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت پایدار، تقویت اشراف اطلاعاتی و استمرار طرحهای هدفمند انتظامی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نطنز شناسایی و دستگیری محکومان قضایی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات افراد تحت تعقیب، موفق شدند ۹ نفر از محکومان قضایی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و طی عملیاتهای هماهنگ و هدفمند دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان و قانونگریزان تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل بر حوزه مأموریتی خود اجازه نخواهد داد افراد قانونگریز با فرار از اجرای احکام قضایی، امنیت و آسایش شهروندان را تحت تأثیر قرار دهند.
کشف پوشاک قاچاق به ارزش یک میلیارد تومان
سرهنگ حاجیبابایی طاهری در ادامه از کشف یک محموله پوشاک قاچاق به ارزش یک میلیارد تومان و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: مأموران انتظامی شهرستان نطنز در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار قابل توجهی پوشاک قاچاق کشف کردند که ارزش آن برابر نظر کارشناسان، یک میلیارد تومان برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان نطنز خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی در پایان با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با قاچاق کالا و فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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