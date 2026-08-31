به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل کوهپایهزاده روز دوشنبه در مجمع عمومی و سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان زنجان، کمبود تجهیزات تخصصی را یکی از چالشهای اصلی این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: در سطح کشور با کمبود تجهیزات حرفهای مواجه هستیم و این مسئله در رشتههایی که عملکرد ورزشکار ارتباط مستقیمی با نوع و کیفیت تجهیزات دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با اشاره به شرایط بسکتبال با ویلچر مردان ایران افزود: تیم ملی ایران در آخرین دوره مسابقات قهرمانی جهان در جمع تیمهای برتر قرار گرفت و در رقابتهای آسیایی نیز از تیمهای مدعی محسوب میشود، اما حفظ این جایگاه و تداوم موفقیتها نیازمند برخورداری ورزشکاران از تجهیزات استاندارد و حرفهای است.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان ادامه داد: با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بخش نفت و همکاری مجموعههای مرتبط، به تازگی تعدادی ویلچر حرفهای برای ورزشکاران تهیه شده است و تلاش میکنیم برای بخش بانوان نیز قطعات تخصصی مورد نیاز ویلچرها از جمله طوق، لاستیک و دیگر تجهیزات مؤثر بر عملکرد ورزشکاران تأمین شود.
کوهپایهزاده افزایش هزینههای تجهیزات ورزشی و نوسانات ارزی را از دیگر موانع موجود دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز با ارز آزاد تأمین میشود و قیمت آنها نسبت به گذشته افزایش زیادی داشته است؛ از این رو باید از ظرفیتهای قانونی، خیرین، مسئولیت اجتماعی صنایع و مشارکت بخش خصوصی برای تأمین این تجهیزات استفاده کرد.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۷۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت استفاده از منابع قانونی برای توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و گفت: بخشی از مالیات قطعی بنگاههای اقتصادی میتواند در حوزه ورزش هزینه شود و باید از این فرصت برای اعزام ورزشکاران، برگزاری اردوهای آمادهسازی، تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی استفاده کرد.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان افزود: این منابع میتواند برای رفع مشکلاتی همچون کفپوش سالنها، تجهیزات استخرها، سیستم روشنایی، سرویسهای بهداشتی و مناسبسازی اماکن ورزشی به کار گرفته شود.
کوهپایهزاده هماهنگی میان هیئتهای ورزشی، اداره کل ورزش و جوانان و واحدهای صنعتی استانها را برای تحقق این ظرفیت ضروری دانست و اظهار کرد: در صورت شکلگیری این همکاری، میتوان بخشی از نیازهای زیرساختی و تجهیزاتی ورزش جانبازان و توانیابان در شهرستانها را برطرف کرد.
قهرمانان نباید از ویترین ورزش کنار گذاشته شوند
وی بر ضرورت توجه اجتماعی به قهرمانان ورزش جانبازان و توانیابان تأکید کرد و گفت: قهرمانان این حوزه نباید فراموش شوند، چرا که اگر ویترین ورزش کمفروغ شود، انگیزهای برای ورود نسل جدید به عرصه ورزش قهرمانی باقی نمیماند.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان پیشنهاد کرد شهرداریها و رسانههای محلی ظرفیت بیشتری برای معرفی ملیپوشان و قهرمانان ورزشی استانها اختصاص دهند.
کوهپایهزاده افزود: استفاده از تبلیغات شهری، رسانهها و فضای مجازی میتواند به معرفی بیشتر ورزشکاران جانباز و توانیاب کمک کند و زمینه حمایت عمومی از آنان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: حمایت اجتماعی الزاماً به معنای کمک مالی نیست و حتی دیدهشدن ورزشکاران و ابراز حمایت مردم نیز میتواند احساس مشارکت اجتماعی آنان در موفقیتهای ورزشی را افزایش دهد.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی برای ورزشکاران گفت: تلاش شده است از ظرفیت بنیاد علوی و سازمان بهزیستی برای ارائه تسهیلات خوداشتغالی به ورزشکاران استفاده شود.
وی افزود: ورزش برای افراد دارای معلولیت تنها یک فعالیت ورزشی نیست و میتواند به یک مسیر شغلی تبدیل شود؛ بنابراین باید زمینهای فراهم شود تا ورزشکاران بتوانند از ظرفیتهای حرفهای و اقتصادی خود برای تأمین زندگی و آیندهشان استفاده کنند.
کوهپایهزاده بر ضرورت توسعه ورزش جانبازان و توانیابان در شهرستانهای استان زنجان نیز تأکید کرد و گفت: استعدادهای ورزشی نباید تنها در مرکز استان جستوجو شوند و لازم است ظرفیت شهرستانها و مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه زنجان در برخی حوزهها از جمله ورزش بانوان و فعالیتهای قهرمانی ظرفیتهای خوبی دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه ورزش همگانی و برخی رشتههای مربوط به افراد دارای معلولیت ذهنی همچنان ظرفیتهای استفادهنشدهای وجود دارد که باید برای توسعه آنها برنامهریزی شود.
رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان از اجرای برنامه استعدادیابی این فدراسیون خبر داد و اظهار کرد: شناسایی استعدادها باید از شهرستانها و مناطق مختلف آغاز شود و مشخصات ورزشکاران در سامانه استعدادیابی فدراسیون ثبت شود.
کوهپایهزاده افزود: با استفاده از ظرفیت فناوری و اطلاعات ثبتشده در این سامانه میتوان برای هر استعداد ورزشی مسیر مناسب رشد و پیشرفت را مشخص کرد و زمینه هدایت آنان به سمت ورزش قهرمانی را فراهم آورد.
وی در پایان از همکاری هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان زنجان، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری و خیرین قدردانی کرد و گفت: توسعه ورزش این قشر نیازمند همافزایی دستگاههای مختلف و همراهی جامعه است و باید تلاش کنیم استعدادها و قهرمانان این حوزه بیش از گذشته دیده شوند و به امکانات و تجهیزات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
هدفگذاری برای افزایش ورزشکاران جانباز و توانیاب زنجان به بیش از ۵۰۰ نفر
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش در میان جانبازان و توانیابان گفت: شمار ورزشکاران بیمهشده این جامعه هدف باید از ۲۴۰ نفر فعلی به بیش از ۵۰۰ نفر تا پایان سال ۱۴۰۵ و ابتدای سال ۱۴۰۶ افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، اسلام محمدیپور در مجمع عمومی و سالیانه هیئت ورزشهای جانبازان و توانیابان استان زنجان، افزایش شمار ورزشکاران تحت پوشش را یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت موجود در جامعه هدف استان، آمار فعلی ورزشکاران بیمهشده کافی نیست و باید برای جذب افراد بیشتری برنامهریزی شود.
وی افزود: استفاده از طرحهای جدید، توجه ویژه به مناطق محروم و کمبرخوردار و توسعه رشتههایی که نیاز کمتری به تجهیزات و هزینههای بالا دارند، میتواند زمینه حضور افراد بیشتری از جامعه هدف در فعالیتهای ورزشی را فراهم کند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه افزایش قابل توجه تعداد بیمهشدگان باید در دستور کار هیئت قرار گیرد، ادامه داد: هدفگذاری انجامشده باید به گونهای باشد که تا پایان سال ۱۴۰۵ و ابتدای سال ۱۴۰۶، شمار ورزشکاران بیمهشده جانباز و توانیاب استان به بیش از ۵۰۰ نفر برسد.
محمدیپور همچنین بر نظارت جدیتر بر سالنهای ورزشی واگذارشده به هیئت جانبازان و توانیابان در شهرستانها تأکید کرد و گفت: روسای هیئتهای شهرستانی باید دستکم ماهانه از این اماکن بازدید کرده و گزارش وضعیت بهرهبرداری، درآمدزایی و نحوه استفاده جامعه هدف از سالنها را به ادارهکل ارائه کنند.
وی با اشاره به اینکه برخی اماکن ورزشی با هزینه پایین و با اولویت استفاده جانبازان و توانیابان در اختیار هیئتها قرار گرفته است، افزود: باید اطمینان حاصل شود که این فضاها در وهله نخست در اختیار جامعه هدف قرار دارند و استفاده سایر گروهها به محدود شدن دسترسی جانبازان و توانیابان منجر نمیشود.
ارتقای دانش تخصصی مربیان در دستور کار باشد
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان، ارتقای دانش فنی مربیان و دستاندرکاران ورزش جانبازان و توانیابان را نیز ضروری دانست و گفت: اطلاعات فنی و کلاسبندی ورزشکاران باید بهصورت دقیق در اختیار هیئت قرار داشته باشد و مربیان و روسای هیئتها نیز شناخت کافی از شرایط و کلاسبندی ورزشکاران تحت پوشش خود داشته باشند.
محمدیپور پیشنهاد برگزاری دوره آموزشی تخصصی کلاسبندی ورزشکاران جانباز و توانیاب در استان را مطرح کرد و افزود: زنجان از ظرفیت استادان و متخصصان توانمند در این حوزه برخوردار است و میتوان با استفاده از این ظرفیت، دورههای تخصصی برای مربیان و فعالان هیئت برگزار کرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن هفته تربیت بدنی و روز المپیک اظهار داشت: انتظار میرود هر شهرستان با استفاده از ظرفیتهای محلی یک برنامه شاخص ورزشی برگزار کند و شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی نیز در اجرای این برنامهها مشارکت داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان برگزاری جشنوارهها و فستیوالهای ورزشی را یکی از راهکارهای جذب جانبازان و توانیابانی دانست که تاکنون به دلیل شرایط مختلف در منزل حضور دارند و گفت: این برنامهها میتواند در توسعه ورزش همگانی، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد نشاط در میان جامعه هدف مؤثر باشد.
محمدیپور همچنین بر استفاده از ظرفیت المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور برای شناسایی ورزشکاران مستعد تأکید کرد و گفت: هیئت استان باید از این رویداد برای کشف و پرورش استعدادهای جدید استفاده کرده و زمینه حضور ورزشکاران مستعد زنجانی را در رشتههای مختلف فراهم کند.
وی حضور ورزشکاران و مربیان زنجانی در اردوهای تیمهای ملی و رقابتهای بینالمللی را نشانه ظرفیت بالای استان در ورزش جانبازان و توانیابان دانست و افزود: این ظرفیت باید برای توسعه ورزش قهرمانی مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به حضور چندین ورزشکار و مربی استان در ترکیب تیمهای ملی و اعزامی به رقابتهای مهم بینالمللی خاطرنشان کرد: برای این ورزشکاران و مربیان آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم با حمایت فدراسیون، هیئت استان و مجموعه ورزش و جوانان، ضمن حفظ سلامت، با موفقیت و دست پر از این رقابتها بازگردند.
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