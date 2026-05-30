محمد مولایی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان البرز، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با تأکید بر عزم جدی این نهاد برای احیای موقوفات و مقابله با هرگونه کمتوجهی در عمران و آبادانی آنها، از طراحی برنامهای جامع برای بهرهبرداری از اراضی وقفی در شهر گلسار خبر داد و گفت: در صورت نیاز، متولیان کمکار حذف یا ممنوعالتصرف خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به وسعت ۲۵ هکتاری اراضی تحت تولیت اوقاف در منطقه گلسار اظهار کرد: برنامههای جدیدی برای این اراضی تدارک دیدهایم تا آنها را در خدمت مبلمان شهری و رفع نیازهای مردم قرار دهیم. بر این اساس، کاربریهایی نظیر خدمات تجاری، اداری، درمانی و حتی هتلی در این زمینها پیشبینی شده است.
وی با اعلام آمادگی کامل اوقاف برای همکاری با شهرداری و فرمانداری شهرستان، افزود: ما ۱۰۰ درصد آمادگی داریم تا با نشست و تبادل نظر با مسئولان محلی، این اراضی را به راهحلی برای مشکلات شهر گلسار تبدیل کنیم.
