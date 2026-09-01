به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سهشنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و اقتصادی شهرستان دشتی، با گرامیداشت یاد و نام شهدای دولت اظهار کرد: با وجود تمام مشکلات ناشی از جنگ اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، خدمترسانی به مردم و اجرای پروژههای عمرانی در استان بوشهر و بهویژه شهرستان دشتی دچار خلل و وقفه نشده است.
وی افزود: استمرار فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در استان نشاندهنده عزم دولت برای حفظ روند توسعه، تقویت زیرساختها و پاسخگویی عملی به مطالبات مردم است.
استاندار بوشهر با اشاره به تلاشها و هماهنگیهای انجامشده در سطح شهرستان تصریح کرد: حاصل این هماهنگیها، جذب اعتبارات و شکلگیری حجم قابل توجهی از سرمایهگذاری در پروژههای هفته دولت است.
زارع خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال مجموع حجم سرمایهگذاری پروژههای استان بوشهر به ۲۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بیانگر عزم دولت برای تکریم مردم در عمل و اقدام است.
وی ادامه داد: اجرای این پروژهها در شرایط دشوار اقتصادی نشان میدهد که محدودیتها و فشارهای ناشی از تحریمها نباید موجب توقف روند توسعه و خدمترسانی شود و باید با مدیریت منابع، اولویتبندی طرحها و استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر پیشرفت استان را ادامه داد.
استاندار بوشهر بر ضرورت توجه به ظرفیتهای شهرستان دشتی در بخشهای مختلف تأکید کرد و گفت: استفاده از توان سرمایهگذاران، ظرفیتهای محلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند زمینه اجرای پروژههای جدید و رفع بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان را فراهم کند.
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