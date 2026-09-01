به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین بهره‌برداری از بخشی از محور دارخوین به شادگان، ضمن قدردانی از تلاش‌های نمایندگان منطقه در پیگیری مطالبات مردمی بر اهمیت استراتژیک این مسیر و نقش آن در توسعه منطقه تأکید کرد و گفت: در دولت مسعود پزشکیان به استانداران و وزرا تأکید شده که برای پروژه‌های عمرانی، منتظر تشریفات و پروتکل‌های اداری برای افتتاح نباشیم؛ به محض اینکه پروژه به نتیجه رسید، باید شیرینی تکمیل آن را به مردم بچشانیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در مورد مسیر دارخوین به شادگان، ۱۴ کیلومتر از این جاده تکمیل شده و با استفاده از دانش و تخصص مهندسی و کارگران ایرانی در حال پیشرفت است، تمام تلاش ما این است که باقی‌مانده مسیر نیز هرچه سریع‌تر به اتمام برسد.

وی در خصوص بافت‌های فرسوده شهری اظهار کرد: در این مورد حتماً کمک‌های لازم صورت خواهد گرفت تا خیابان‌های مربوط به بافت‌های قدیمی بتوانند مرمت و بهسازی شوند و مشکلاتی نظیر جاده‌های خاکی و فرسوده برطرف شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمرکز ما تنها بر باند دوم محور شادگان نیست؛ در ادامه این سفر، بازدیدهایی از پروژه‌های کنارگذر دارخوین به شادگان، هندیجان به ماهشهر را بازدید خواهیم داشت، رامهرمز به بهبهان که ۱۲ کیلومتر انجام شده افتتاح خواهد شد و همچنین مسیر خیرآباد به بهبهان انجام می شود.

صادق ادامه داد: با وجود تمامی سختی‌های ناشی از پیامدهای جنگ با تکیه بر غیرت و شرافتی که در مردم ایران جاری است، تلاش می‌کنیم پا به پای مردم برای توسعه پیش برویم. از نجابت و صبر مردم این خطه از سرزمین ایران سپاسگزاریم.