به گزارش خبرنگار مهر، محبوب حیدری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: مجموع اعتبارات پروژههای راه و شهرسازی استان اردبیل هفت هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام شده که علاوه بر این اعتبارات، ۲ هزار میلیارد ریال هم تهاتر نفتی برای استان مد نظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در بحث تسهیلات بانکی هر سال ۱۵ هزار الی ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای مسکن اختصاص داده میشود، تصریح کرد: با تلاش سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل تمامی اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور و اعتبارات عمرانی در سالجاری از حالت اوراق خارج شده و به صورت نقدی اختصاص مییابد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: برای تکمیل و بهرهبرداری از بزرگراه سربند- مشگینشهر ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که برای تأمین آن تلاش میشود.
حیدری پیشرفت فیزیکی مسیر سه راهی سربند- مشگینشهر را با وجود کمبود منابع بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طول این مسیر ۱۳۵ کیلومتر است که در حال حاضر ۴۰ کیلومتر آن به پیمانکار واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه تخصیص اعتبار برای پروژههای راه و شهرسازی با اولویت پروژههای پیشران انجام شده است، خاطرنشان کرد: یکی از این پروژههای پیشران اجرای طرحهای بازآفرینی شهری است که ۴۰ پروژه بازآفرینی در نقاط مختلف این استان با هدف نوسازی بافتهای فرسوده و تأمین زیرساختهای لازم در محلات هدف در دست اجرا است.
حیدری با اشاره به بهرهبرداری از پروژههای بزرگراهی استان اردبیل در سالجاری اضافه کرد: ۱۰ کیلومتر از مسیر پارسآباد- سربند، ۱۰ کیلومتر مسیر اردبیل- مشگینشهر، ۱۳ کیلومتر مسیر سه راهی رضی- امیرکندی، ۱۴ کیلومتر مسیر اردبیل – سرچم و پنج کیلومتر از ورودی گرمی امسال به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه امسال ۵۰ کیلومتر بزرگراه دیگر به بزرگراههای استان اضافه میشود، بیان کرد: این طرحها شامل تمام شهرستانهای استان میشود ولی ممکن است به سبب شرایط جوی افتتاح این طرحها به ابتدای سال ۱۴۰۲ موکول شود.
حیدری با بیان اینکه تکمیل جاده کلور - درام منوط به تأمین اعتبارات لازم است، ادامه داد: پس از سفر ریاست جمهوری به استان اردبیل برای احداث جاده خلخال - منجیل اعتبار مناسبی در نظر گرفته شد که تاکنون این اعتبار تخصیص نیافته است.
وی به محدودیتهای اعتباری پروژههای راه و شهرسازی اردبیل اشاره کرد و گفت: با گذشت پنج ماه از سال، هنوز از محل اعتبارات ملی و استانی به پروژههای راهسازی اعتباری تزریق نشده ولی با این حال به همت، توان و پشتکار مالی پیمانکاران مجری پروژههای راهسازی همه پروژهها از جمله راه اصلی خلخال به منجیل در ۲ قطعه یک و ۲ فعال است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: احیای بافتهای فرسوده در شهرهای دیگر هم در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر اینها برای تأمین قیر رایگان برای اجرای طرحهای عمرانی در اختیار شهرداریها قرار گرفته است.
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