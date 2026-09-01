به گزارش خبرنگار مهر، ژما جواهریپور، ظهر سهشنبه، در حاشیه افتتاحیه سومین دوره المپیاد تابستانی ورزشی دانشآموزان ورامین اظهار کرد: توسعه زیرساختهای ورزشی مدارس در یک سال گذشته با جدیت دنبال شده و ۱۰۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی دانشآموزان استان اضافه شده است.
وی افزود: این فضاها شامل زمینهای چمن، سالنهای ورزشی، استخر، فضاهای ورزشی روباز، کفپوشهای ورزشی و کلاسهای درس تربیتبدنی است.
معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ادامه داد: در همین مدت ۲۰۰ مدرسه به امکانات و فضاهای جدید تربیتبدنی مجهز و ۱۰ سالن ورزشی نیز تکمیل و بهرهبرداری شده است.
جواهریپور با اشاره به تأثیر این اقدامات بر جایگاه استان گفت: توسعه زیرساختهای ورزشی موجب شد جایگاه شهرستانهای استان تهران در شاخص فضای ورزشی دانشآموزی به رتبه ۲۹ کشور ارتقا پیدا کند.
وی تصریح کرد: با وجود این پیشرفت، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم و هدف آموزش و پرورش، رسیدن به یک مترمربع فضای ورزشی به ازای هر دانشآموز است.
معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران همچنین از ادامه تأمین تجهیزات ورزشی مدارس خبر داد و گفت: تجهیزات رشتههای مختلف ورزشی از جمله بسکتبال در سال گذشته در اختیار مدارس قرار گرفت و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.
جواهریپور با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: باید زمینهای فراهم شود تا دانشآموزان تا پایان دوره ۱۲ ساله تحصیل، دستکم یک مهارت ورزشی را به شکل مناسب فرا بگیرند.
وی افزود: رشتههایی مانند والیبال، فوتبال و هندبال از جمله رشتههای مورد توجه در این برنامه هستند و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی نیز در همین راستا دنبال میشود.
معاون تربیتبدنی ادارهکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در پایان گفت: تجهیزات سالنهای ورزشی بر اساس نیازسنجی و متناسب با رشتههای فعال در هر سالن تأمین میشود تا دانشآموزان استفاده مطلوبتری از امکانات ورزشی داشته باشند.
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