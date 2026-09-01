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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

جواهری‌پور: ۱۰۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به مدارس تهران اضافه شد

جواهری‌پور: ۱۰۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به مدارس تهران اضافه شد

ورامین- معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران از اضافه‌شدن ۱۰۵ هزار مترمربع فضای ورزشی به مدارس استان طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ژما جواهری‌پور، ظهر سه‌شنبه، در حاشیه افتتاحیه سومین دوره المپیاد تابستانی ورزشی دانش‌آموزان ورامین اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی مدارس در یک سال گذشته با جدیت دنبال شده و ۱۰۵ هزار مترمربع به فضای ورزشی دانش‌آموزان استان اضافه شده است.

وی افزود: این فضاها شامل زمین‌های چمن، سالن‌های ورزشی، استخر، فضاهای ورزشی روباز، کفپوش‌های ورزشی و کلاس‌های درس تربیت‌بدنی است.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: در همین مدت ۲۰۰ مدرسه به امکانات و فضاهای جدید تربیت‌بدنی مجهز و ۱۰ سالن ورزشی نیز تکمیل و بهره‌برداری شده است.

جواهری‌پور با اشاره به تأثیر این اقدامات بر جایگاه استان گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی موجب شد جایگاه شهرستان‌های استان تهران در شاخص فضای ورزشی دانش‌آموزی به رتبه ۲۹ کشور ارتقا پیدا کند.

وی تصریح کرد: با وجود این پیشرفت، همچنان با وضعیت مطلوب فاصله داریم و هدف آموزش و پرورش، رسیدن به یک مترمربع فضای ورزشی به ازای هر دانش‌آموز است.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همچنین از ادامه تأمین تجهیزات ورزشی مدارس خبر داد و گفت: تجهیزات رشته‌های مختلف ورزشی از جمله بسکتبال در سال گذشته در اختیار مدارس قرار گرفت و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.

جواهری‌پور با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: باید زمینه‌ای فراهم شود تا دانش‌آموزان تا پایان دوره ۱۲ ساله تحصیل، دست‌کم یک مهارت ورزشی را به شکل مناسب فرا بگیرند.

وی افزود: رشته‌هایی مانند والیبال، فوتبال و هندبال از جمله رشته‌های مورد توجه در این برنامه هستند و توسعه فضا و تجهیزات ورزشی نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در پایان گفت: تجهیزات سالن‌های ورزشی بر اساس نیازسنجی و متناسب با رشته‌های فعال در هر سالن تأمین می‌شود تا دانش‌آموزان استفاده مطلوب‌تری از امکانات ورزشی داشته باشند.

کد مطلب 6934227

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