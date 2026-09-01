به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر سه شنبه در نشست گرامیداشت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد ، گفت: استعدادها، ظرفیت‌ها و خلاقیت‌های مردمی، مکمل برنامه‌های مختلف هستند و هر جا مردم را در امور مشارکت دادیم، همراهی آنها را نیز داشتیم.

وی افزود: اساساً حکمرانی در کشور، خدمت‌رسانی به مردم است و هرچه سمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد بیشتر دیده شوند، هم مسئولان با اطمینان خاطر بیشتری امور را پیش می‌برند و هم کارها با کیفیت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

نوری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در مدیریت استان گفت: حتماً مشاور سمن‌ها را انتخاب خواهم کرد تا حضور و نقش این تشکل‌ها در استانداری بیش از گذشته احساس شود.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های محیط زیستی استان و ضرورت مشارکت اجتماعی در حفاظت از آنها اظهار کرد: پارک ملی گلستان، ظرفیت سه استان را برای حفاظت از سرمایه های ارزشمند خود دارد؛ بنابراین هنر سه استان باید این باشد که با مشارکت یکدیگر برای حفظ آن تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت تجهیز موزه پردیسان در باباامان تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که این مجموعه به شکلی شایسته تجهیز شود؛ چراکه وقتی مهمانی به استان می‌آید، یکی از مکان‌هایی که باید بتوانیم برای معرفی ظرفیت‌های استان به او نشان دهیم، موزه پردیسان است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به حضور گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی در استان گفت: یوزپلنگ آسیایی، استان ما را برای زیستگاه خود انتخاب کرده است و باید همه زمینه‌ها را برای حفاظت از این گونه ارزشمند فراهم کنیم.

وی افزود: هدف ما باید این باشد که خراسان شمالی در حوزه حفاظت از محیط زیست و استفاده از ظرفیت‌های مردمی، به یک استان الگو تبدیل شود.

نوری در پایان با اشاره به سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به خراسان شمالی گفت: در این سفر تصمیمات خوبی اتخاذ شد که باید با جدیت دنبال و اجرایی شود.