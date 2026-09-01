به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی دانی ظهر سه‌شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر خراسان شمالی اظهار کرد: تکثر رسانه‌ای یک ظرفیت مهم برای جامعه است و فعالیت جریان‌های مختلف رسانه‌ای می‌تواند به پویایی فضای خبری و افزایش قدرت تحلیل افکار عمومی کمک کند.

وی افزود: رسانه باید ضمن حفظ رویکرد و نگاه حرفه‌ای خود، مطالبات مردم را دنبال کند و مسائل و مشکلات جامعه را به شکل دقیق و مسئولانه به گوش مسئولان برساند.

مدیرکل اخبار استان‌های خبرگزاری تسنیم با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری رسانه‌ای باید در چارچوب قانون انجام شود، گفت: مطالبه‌گری زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که همراه با رعایت اصول حرفه‌ای، اخلاق رسانه‌ای و مصالح عمومی باشد و هدف آن کمک به حل مسائل و رفع مشکلات مردم قرار گیرد.

دانی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط جنگی اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌های کشور در جنگ اخیر عملکرد مطلوبی داشتند و توانستند بخش مهمی از واقعیت‌های میدان را برای افکار عمومی روایت کنند.

وی افزود: در شرایط جنگی، رسانه تنها وظیفه اطلاع‌رسانی ندارد، بلکه بخشی از میدان روایت و مقابله با اخبار جعلی و عملیات روانی دشمن است و خبرنگاران باید بتوانند با دقت، سرعت و هوشمندی روایت صحیح را به جامعه منتقل کنند.

مدیرکل اخبار استان‌های خبرگزاری تسنیم تصریح کرد: تجربه جنگ اخیر نشان داد که رسانه در تحولات کشور نقش جدی دارد و فعالان این حوزه باید دانش، مهارت و توانمندی حرفه‌ای خود را برای حضور مؤثرتر در این میدان افزایش دهند.

وی با اشاره به ثمره فعالیت رسانه‌ای در مسیر انقلاب گفت: فعالیت رسانه‌ای زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که نتیجه آن در جامعه دیده شود؛ تولید محتوای دقیق، روایت صحیح مسائل، پیگیری مطالبات مردم و تبیین واقعیت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اثرگذاری رسانه منجر شود.

دانی ادامه داد: رسانه نباید صرفاً به انتشار خبر اکتفا کند، بلکه باید با پیگیری مسائل و مطالبه‌گری مسئولانه، موضوعات مهم جامعه را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به نیروهای توانمند بومی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: استان‌ها ظرفیت‌های انسانی ارزشمندی دارند و باید بستر لازم برای رشد و فعالیت نیروهای بومی فراهم شود.

مدیرکل اخبار استان‌های خبرگزاری تسنیم افزود: نیروهای جوان و توانمند استان‌ها باید فرصت بروز استعدادهای خود را پیدا کنند و مجموعه‌های رسانه‌ای نیز در کنار استفاده از این ظرفیت‌ها، برای آموزش و ارتقای توانمندی آنان برنامه داشته باشند.

دانی با اشاره به ظرفیت‌های رسانه‌ای خراسان شمالی اظهار کرد: توجه به نیروهای بومی و فراهم کردن زمینه رشد آنها می‌تواند موجب تقویت جریان رسانه‌ای استان و انعکاس بهتر مسائل، مطالبات و ظرفیت‌های خراسان شمالی در سطح ملی شود.

وی در پایان بر ضرورت تعامل حرفه‌ای میان رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رسانه و مسئولان هر دو در قبال جامعه مسئولیت دارند و تعامل سازنده میان آنها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مسائل و پیگیری مؤثرتر مطالبات مردم کمک کند.