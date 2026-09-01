به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر سهشنبه در جلسه قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان اردستان، اظهار کرد: روند کاهش ولادت در شهرستان اردستان یک هشدار جدی جمعیتی است و باید با برنامهریزی دقیق و اقدامات عملی برای اصلاح این روند تلاش کنیم.
وی افزود: آمار ولادت در اردستان از ۳۹۹ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۳۸۸ مورد در سال ۱۴۰۰، ۳۶۳ مورد در سال ۱۴۰۱، ۳۴۱ مورد در سال ۱۴۰۲ و ۲۹۲ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که رسیدن آمار ولادت به کمتر از ۳۰۰ مورد، زنگ خطر جدی برای آینده جمعیتی شهرستان محسوب میشود.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: کاهش ولادت ممکن است ناشی از کاهش واقعی فرزندآوری یا ثبت ولادت فرزندان خانوادههای اردستانی در خارج از شهرستان باشد که هر دو موضوع نیازمند بررسی دقیق و تحلیل آماری است.
حیدری تصریح کرد: نخستین و مهمترین اقدام در حوزه جوانی جمعیت، فرهنگسازی است و همه دستگاهها، خانوادهها و مجموعههای اجتماعی نسبت به موضوع ازدواج و فرزندآوری مسئولیت دارند و نباید صرفاً به اجرای طرحهای ابلاغی اکتفا کنیم.
وی بیان کرد: در حوزه ازدواج نیز باید از نگاه تکبعدی فاصله بگیریم؛ چراکه اگرچه مسکن و اشتغال از عوامل مؤثر هستند، اما نمیتوان همه مشکلات ازدواج جوانان را به این دو موضوع نسبت داد.
فرماندار اردستان ادامه داد: در شهرستان افرادی را داریم که دارای شغل، درآمد و حتی مسکن بودهاند اما ازدواج نکردهاند و این موضوع نشان میدهد که در کنار حمایتهای اقتصادی، باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی مسئله ازدواج نیز مورد توجه قرار گیرد.
حیدری اضافه کرد: برخی جوانان امکانات لازم برای ازدواج را دارند اما به دلیل ترس، تردید یا نداشتن حمایت و مشوق کافی وارد زندگی مشترک نمیشوند و خانوادهها و جامعه باید در این زمینه نقش تسهیلگر داشته باشند.
وی یادآور شد: آمار طلاق در شهرستان نیز طی سالهای اخیر روند نزولی داشته و از ۱۱۲ مورد در سال ۱۳۹۹ به ۴۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده است که در ظاهر یک اتفاق مثبت محسوب میشود، اما برای تحلیل دقیق باید مشخص شود که آیا تمام موارد مرتبط با شهرستان در اردستان ثبت شده یا بخشی از آنها در خارج از شهرستان به ثبت رسیده است.
فرماندار اردستان تصریح کرد: برای تصمیمگیری دقیق در حوزه جمعیت، صرف ارائه آمار خام کافی نیست و ثبت احوال باید با همکاری اداره ورزش و جوانان و سایر دستگاههای مرتبط، گزارش تحلیلی از وضعیت ولادت، ازدواج، فوت و طلاق شهرستان ارائه کند.
حیدری خاطرنشان کرد: دانشگاهها نیز باید در این زمینه نقش پژوهشی خود را ایفا کنند و با تحلیل آماری دادهها مشخص شود که تغییرات ایجادشده در شاخصهای جمعیتی تا چه اندازه معنادار و ناشی از روندهای واقعی است.
وی بیان کرد: دستگاههای اجرایی، آموزش و پرورش، بهداشت، دانشگاه، بهزیستی، کمیته امداد، اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف و مجموعههای صنعتی و معدنی شهرستان نیز باید وضعیت نیروهای مجرد و متأهل خود و همچنین ظرفیتهای موجود برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری را بررسی و گزارش کنند.
فرماندار اردستان با تأکید بر ضرورت توجه به آینده جمعیتی شهرستان گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، اردستان با مسئله جدی کاهش جمعیت و سالخوردگی مواجه خواهد شد و باید از هماکنون برای حفظ هویت جمعیتی و اجتماعی شهرستان اقدام کنیم.
حیدری تأکید کرد: در ماههای باقیمانده سال باید با یک حرکت مضاعف در حوزه فرهنگسازی، ترویج و تسهیل ازدواج و فرزندآوری تلاش کنیم تا روند کاهشی ولادت متوقف شده و شاهد حرکت شهرستان به سمت رشد مثبت جمعیت باشیم.
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