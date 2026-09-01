پیشرفت لاریجان مرهون همدلی مسئولان و همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسنی عصر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت تعامل دستگاههای مختلف در بخش لاریجان اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد هماهنگی و همافزایی بسیار مطلوبی میان بخشداری، مجموعه سپاه پاسداران، دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی هستیم که این وحدت رویه، نقشی اساسی و اثرگذار در تسریع روند خدمترسانی و پیشبرد مطالبات مردمی ایفا کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات انجامشده حاصل یک کار تیمی و هماهنگ است، افزود: هیچ مسئولی نمیتواند اقدامات و موفقیتهای به دست آمده را به تنهایی به نام خود ثبت کند، چرا که تحقق اهداف و پیشرفت روزافزون لاریجان در سایه حمایت و پیگیریهای مسئولان شهرستانی، استانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و از همه مهمتر، همراهی و مشارکت صمیمانه مردم این دیار رقم خورده است.
حسنی در پایان بر ضرورت استمرار این تعامل و روحیه جهادی برای رفع موانع و شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای بخش لاریجان تأکید کرد.
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