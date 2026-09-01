به گزارش خبرنگار مهر، سعید بنیاسدی، بعد از ظهر سهشنبه در نشست خبری با تشریح برنامههای فرهنگی و قرآنی این اداره، از برگزاری چهار دوره مسابقات قرآن در تکیه عباسعلی خبر داد و گفت: برگزیدگان این رقابتها جهت حضور در مراحل بعدی به استان کرمان اعزام شدهاند.
وی با اشاره به تقویت فعالیتهای آموزشی افزود: در کنار مسابقات قرآنی، برنامههای تخصصی در حوزه نهجالبلاغه، تفسیر و ترجمه قرآن نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: همچنین، پس از وقفهای ۱۲ ساله، فعالیت یک مجموعه قرآنی در خیابان سیدجمالالدین با ساختار مؤسسهای از سر گرفته شده است.
چالش اعتبارات در پروژههای عمرانی
بنیاسدی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بقاع متبرکه، از پیشرفت طرحهای عمرانی گفت: اقدامات مربوط به امامزاده سید عبدالله نارتیچ با همکاری اداره میراث فرهنگی و بهرهگیری از ظرفیت مشاور، در مرحله طراحی نقشهبرداری قرار دارد.
رئیس اداره اوقاف بم با اشاره به چالشهای مالی اظهار داشت: برای اجرای پروژههای عمرانی، حدود ۲ میلیارد تومان از اعتبارات اوقاف و ۲ میلیارد تومان نیز از اعتبارات شهرستانی تخصیص یافته است؛ اما این میزان بودجه پاسخگوی نیاز واقعی پروژهها نیست و تنها بخش محدودی از اقدامات مربوط به ساماندهی را پوشش میدهد.
مذاکره برای رفع مغایرتهای کاربری اراضی
رئیس اداره اوقاف بم همچنین از تداوم رایزنیها با شهرداری بم برای تعیین تکلیف زمین «پلیس +۱۰» واقع در خیابان پاسداران خبر داد و تصریح کرد: این زمین جهت احداث ساختمان اداری وقف شده، اما در طرح تفصیلی شهر با کاربری فضای سبز تعریف شده است؛ لذا جلسات مشترک برای رفع این مغایرت کاربری ادامه دارد.
بنیاسدی، با اشاره به آمادگی این اداره برای واگذاری کامل یا تهاتر زمین معروف به «باغ آسوری» واقع در خیابان فاطمی با شهرداری، به وضعیت اراضی وقفی خیابان پاسداران نیز پرداخت.
وی گفت: با توجه به کاربری مسکونی این اراضی، فرآیند قطعهبندی آنها در دستور کار قرار دارد تا طی مراحل قانونی به طرح مسکن ملی اضافه شوند و این اقدام میتواند زمینه بهرهبرداری بهینه از ظرفیت زمینهای وقفی را فراهم کند.
تأکید بر توسعه وقفهای نوین
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت موقوفات، خواستار هدایت مشارکتهای مردمی به سمت وقفهای نوین شد و گفت: استفاده از ظرفیت وقف در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و قرآنی، بستر اجرای برنامههای ماندگار و مؤثر در شهرستان را فراهم میکند.
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