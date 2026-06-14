نیمی از موقوفات استان کرمان به عزاداری امام حسین (ع) اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جلالی، ظهر یکشنبه در همایش مداحان و ستایشگران اهل‌بیت (ع) استان کرمان که در تالار احسان برگزار شد، با اشاره به برکات دستگاه سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: هر اقدامی در مسیر دستگاه امام حسین (ع) دارای حساب و کتاب است و کرامات بسیاری از دل روضه‌های ایشان برای مردم آشکار شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با بیان اینکه استان کرمان از موقوفات ارزشمندی برخوردار است، گفت: در استان بیش از ۴ هزار موقوفه ثبت شده که نیمی از آن‌ها مربوط به تعزیه‌داری و عزاداری امام حسین (ع) است.

وی با ابراز گلایه از مغفول ماندن فرهنگ وقف در مجالس مذهبی، تصریح کرد: معمولاً در محافل عزاداری کمتر به موضوع موقوفات پرداخته می‌شود؛ این در حالی است که حتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز علاوه بر تمام ویژگی‌های ممتاز اخلاقی و رفتاری، منزل شخصی خود را وقف کردند که این اقدام می‌تواند الگویی برای همگان باشد.

حجت‌الاسلام جلالی، با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این موقوفات، افزود: بیشترین تعداد موقوفات با نیت امام حسین (ع) در شهرستان‌های کرمان و رفسنجان واقع شده و موقوفه «میرزا حسین وزیر» به‌عنوان بزرگ‌ترین موقوفه در این حوزه شناخته می‌شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات این اداره در حوزه دامپروری خبر داد و گفت: در عید قربان، ۴۰۰ رأس دام با قیمت مناسب عرضه شد و این روند در ماه محرم نیز ادامه خواهد داشت تا هیئات مذهبی بتوانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.