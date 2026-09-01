۱۵۰ همت پروژه در مازندران افتتاح شد؛ حل معضل پسماند با ورود بخش خصوصی

عبدالرضا دادبود در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای پروژههای عمرانی در مازندران اظهار کرد: از زمان حضور دکتر یونسی به عنوان استاندار مازندران تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان به بهرهبرداری رسیده و در مجموع حدود سه هزار و ۸۰۰ پروژه افتتاح شده است.
وی افزود: علاوه بر پروژههای افتتاحشده، حدود ۶۸ پروژه جدید نیز در استان آغاز شده که مازندران را در زمره استانهای برتر کشور از نظر حجم پروژههای عمرانی قرار داده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه یکی از رویکردهای اصلی استاندار جلوگیری از توقف پروژهها بوده است، گفت: تمرکز مدیریت استان بر این بوده که هیچ پروژهای به دلیل مشکلات اجرایی متوقف نماند و در حوزه توسعه روستایی نیز مازندران به رتبه نخست کشور دست یافته است.
دادبود در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: یک پروژه ۱۸۳ مگاواتی وارد مدار تولید برق شده و نخستین نیروگاه خورشیدی شناور کشور نیز روی آببندان در حال احداث است که طبق برنامه باید تا پایان شهریور به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در مازندران افزود: استان با فاصله قابل توجهی میان میزان تولید و مصرف برق مواجه است و در همین راستا حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید با تمرکز ویژه مدیریت استان در دستور کار قرار گرفته است. حتی برخی تجهیزاتی که قرار بود در استانهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد، با پیگیری استاندار به مازندران منتقل و نصب و راهاندازی شد.
حل معضل پسماند با مشارکت بخش خصوصی
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، پسماند را یکی از ابرچالشهای چند دهه اخیر استان دانست و تصریح کرد: این مشکل از مرحله بحران عبور کرده و به یک چالش جدی و گسترده تبدیل شده بود. مازندران ۳۱ مرکز دفن پسماند داشت که هیچیک از شرایط استاندارد لازم برای مدیریت اصولی پسماند برخوردار نبودند.
دادبود ادامه داد: در پنج سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه پسماند استان اختصاص یافته بود که با توجه به حجم مشکلات و شرایط تورمی، این میزان اعتبار پاسخگوی نیازهای موجود نبود.
وی گفت: با تأکید و پیگیری ویژه استاندار مازندران، راهکار ورود بخش خصوصی به حوزه پسماند دنبال شد و این سیاست اکنون به نتایج قابل توجهی رسیده است.
دادبود افزود: در برنامه اولیه قرار بود هشت سایت مدیریت پسماند احداث شود که این تعداد در طرح جدید به ۹ سایت افزایش یافته است. تاکنون چهار سایت در یک سال گذشته به پایان رسیدهاند؛ سایت بهشهر در اسفندماه با حضور رئیسجمهور افتتاح شد و سایتهای قائمشهر، تنکابن و نور نیز در شهریورماه به بهرهبرداری رسیدند.
وی همچنین درباره نیروگاه زبالهسوز ساری گفت: فاز نخست این مجموعه با ظرفیت ۱۰۰ تن فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت نهایی آن ۴۵۰ تن است. امیدواریم با همکاری پیمانکار، این مجموعه تا پایان سال به ظرفیت حداکثری برسد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکل پسماند استان اکنون تعیین تکلیف شده است، اظهار کرد: برخی پروژهها نیز همچنان در حال ساخت هستند و تاکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرحها هزینه شده است؛ رقمی که مقایسه آن با متوسط اعتبار سالانه ۷۰ میلیارد تومانی سالهای گذشته، نشاندهنده تغییر جدی رویکرد در این حوزه است.
توسعه راهها، فرودگاهها و بنادر مازندران
دادبود همچنین به پروژههای حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از چند محور مواصلاتی مهم در استان، وضعیت ترافیک ورودی مازندران بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به پروژه فرودگاه ساری افزود: باند فرودگاه ساری به دلیل آسیبهای ایجادشده با مشکلات ایمنی پرواز مواجه بود و بازسازی آن از جمله پروژههایی بود که سالها روی زمین مانده بود، اما با پیگیری ویژه استاندار اکنون به مراحل پایانی رسیده است.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اقدامات انجامشده در فرودگاه نوشهر نیز گفت: با اتفاقاتی که در این فرودگاه رقم خورده است، امیدواریم طی یک سال آینده شاهد تبدیل شدن آن به یکی از فرودگاههای مهم منطقه باشیم.
دادبود توسعه بنادر را نیز از دیگر برنامههای عمرانی استان برشمرد و خاطرنشان کرد: لایروبی بنادر و توسعه اسکلهها در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه دنبال میشود.
وی در پایان گفت: توسعه شبکه فاضلاب نیز از دیگر حوزههای مهم زیرساختی استان است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای قابل توجهی در این بخش باشیم.
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