سید محسن موسویزاده ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از بخش مرکزی شهرستان حمیدیه و مسیر خسرج که با حضور عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، عساکره فرماندار شهرستان حمیدیه و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی انجام شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث پل مسیر خسرج یکی از مطالبات مهم مردم منطقه است و در صورت تأمین اعتبارات لازم با حمایت دولت، مسیر دسترسی ساکنان این منطقه به مرکز استان حدود ۶۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت که علاوه بر صرفهجویی در زمان و هزینه سفر، نقش مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت.
وی افزود: مطالعات این پروژه در سالهای گذشته انجام شده است اما متأسفانه تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. از اینرو با پیگیری ویژه تلاش خواهیم کرد زمینه اجرای این پروژه فراهم شود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و مردم شریف منطقه از مزایای آن بهرهمند شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید میدانی، ابعاد فنی و شرایط اجرایی احداث پل مسیر خسرج با توجه به نیازهای مردم منطقه و ضرورت اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات تعریض جاده و مسیر خسرج نیز ارزیابی شد.
روح الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نیز در این بازدید با تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه گفت: با توجه به بازدیدهای میدانی انجامشده و اهمیت احداث پل مسیر خسرج، تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی، روند تأمین اعتبار و اجرای این طرح را پیگیری کنیم.
وی تصریح کرد: اجرای این پروژه ضمن کاهش مسافت و زمان سفر، در ارتقای ایمنی تردد و رفع نقاط حادثهخیز مسیر نیز مؤثر خواهد بود و گامی مهم در خدمترسانی به مردم منطقه به شمار میرود. بنا شد پیگیریها بهصورت جدی و مستمر در سطح استان و کشور صورت پذیرد تا این مطالبه جدی مردم به نتیجه نهایی برسد.
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