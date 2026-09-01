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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

اراده دولت برای محرومیت‌زدایی از چهره خوزستان جدی است

اراده دولت برای محرومیت‌زدایی از چهره خوزستان جدی است

اهواز - استاندار خوزستان گفت: سفرهای مستمر و پیگیری‌های میدانی وزیر راه و شهرسازی برای حل مشکلات استان، نشان‌دهنده اراده جدی دولت برای محرومیت‌زدایی از چهره خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز سه شنبه در حاشیه آئین افتتاح پل عنافچه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر وزیر راه و شهرسازی از شب گذشته آغاز شد و تا این لحظه در شهرستان های مختلف حضور پیدا کردند و با دقت مسائل را دنبال کردند؛ ابتدا به آبادان و خرمشهر، سپس به شادگان و ماهشهر، بعد از آن به رامشیر و سپس باوی سفر کرده و اکنون عازم اهواز هستیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: مجموعه جلسات، بازدیدها، افتتاح ها و نکاتی که در خلال این سفر با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد با توجه به انگیزه وی برای حل موضوعات و حمایت رئیس جمهور برای محرومیت زدایی از چهره خوزستان، در زمینه های مختلف بود که برای حل آن ها خوشبین هستیم.

وی با بیان اینکه این پنجمین سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان است، گفت: این سفرها تداوم خواهند داشت؛ ما نیز جلساتی برگزار خواهیم کرد و مسائل و مشکلات استان در موضوعات مختلف از جمله در حوزه راه ، مواصلاتی و دیگر حوزه ها پیگیری خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور در آئین افتتاحیه پل عناقچه، بیان کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت از چندی پیش پروژه آماده بهره برداری شد که همان زمان اعلام کردیم مردم پیش از افتتاح رسمی تردد داشته باشند که کار صورت گرفت و امشب افتتاح رسمی پروژه انجام شد.

کد مطلب 6934747

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