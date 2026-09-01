به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز سه شنبه در حاشیه آئین افتتاح پل عنافچه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سفر وزیر راه و شهرسازی از شب گذشته آغاز شد و تا این لحظه در شهرستان های مختلف حضور پیدا کردند و با دقت مسائل را دنبال کردند؛ ابتدا به آبادان و خرمشهر، سپس به شادگان و ماهشهر، بعد از آن به رامشیر و سپس باوی سفر کرده و اکنون عازم اهواز هستیم.

استاندار خوزستان ادامه داد: مجموعه جلسات، بازدیدها، افتتاح ها و نکاتی که در خلال این سفر با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد با توجه به انگیزه وی برای حل موضوعات و حمایت رئیس جمهور برای محرومیت زدایی از چهره خوزستان، در زمینه های مختلف بود که برای حل آن ها خوشبین هستیم.

وی با بیان اینکه این پنجمین سفر وزیر راه و شهرسازی به خوزستان است، گفت: این سفرها تداوم خواهند داشت؛ ما نیز جلساتی برگزار خواهیم کرد و مسائل و مشکلات استان در موضوعات مختلف از جمله در حوزه راه ، مواصلاتی و دیگر حوزه ها پیگیری خواهیم کرد.

استاندار خوزستان با اشاره به حضور در آئین افتتاحیه پل عناقچه، بیان کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت از چندی پیش پروژه آماده بهره برداری شد که همان زمان اعلام کردیم مردم پیش از افتتاح رسمی تردد داشته باشند که کار صورت گرفت و امشب افتتاح رسمی پروژه انجام شد.