ترامپ از ایران خواست به تجاوز آمریکا پاسخ ندهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز سه شنبه در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود در داخل و خارج از این کشور از ترس پاسخ کوبنده و تلافی جویانه تهران ادعا کرد: اگر ایران به حملات اخیر آمریکا پاسخ دهد، دوام نخواهد آورد!

رئیس‌ جمهور آمریکا با تکرار سیاست تهدید و عقب نشین پیشین خود مدعی شد: اگر ایران دست به تلافی بزند، با نیرویی بسیار شدیدتر به آن حمله خواهیم کرد!

دونالد ترامپ سپس به تلاش های تهران در حوزه دفاعی نیز اشاره کرد و مدعی شد: آن‌ ها سعی کردند رادارشان را بازسازی کنند. ما صبر کردیم تا کار ساختش تقریبا تمام شود و بعد آن را هدف قرار دادیم.

وی که در نقض توافق ها و تفاهم نامه ها پیشینه زیادی دارد، ادعا کرد: به گمانم توافق با آن‌ها، حتی ارزش کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. ما فرصت‌های زیادی به آن‌ها دادیم!

ترامپ مدعی شد که حملات اخیر آمریکا به ایران در واکنش به تلاش ناموفق ایران برای کارگذاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز انجام شده است.

ترامپ: متحدان ما در خلیج فارس از عملیات علیه ایران مطلع شده بودند



ترامپ گفت که متحدان آمریکا در خلیج‌فارس پیش از انجام عملیات جدید، از انجام عملیات جدید علیه ایران مطلع شده بودند.