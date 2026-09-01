به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز سه شنبه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران تلاش می‌ کند از تنگه هرمز برای تحت فشار شدید قرار دادن (خفه کردن) کشورهای بسیاری، و نه فقط آمریکا استفاده کند.

وزیر خزانه‌ داری آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور شکست هم حزبی های جمهوریخواه خود را حتمی می داند، کوشید بخشی از شکست های دولت کشورش علیرغم صرف هزینه ده ها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: ایرانی‌ ها تلاش می‌ کنند از تنگه هرمز به‌عنوان یک گلوگاه راهبردی استفاده کنند. این تنگه برای آمریکا گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر، گلوگاهی بسیار مهم است.

«اسکات بسنت» ادعا کرد: ظرف ۲ سال این گلوگاه دور زده خواهد شد. در عرض ۲ سال، تنگه هرمز به یک پهنه آبی بی‌ ارزش تبدیل خواهد شد. نفت از طریق خطوط لوله در پهنه خشکی جریان خواهد یافت.

وی در تلاش برای توجیه کارشکنی های متعدد کشورش در نقض مفاد تفاهم نامه اسلام آباد میان تهران و واشنگتن مدعی شد: دلیل به نتیجه نرسیدن آن تفاهم‌ نامه این بود که آن‌ ها برای توافق آمادگی نداشتند. وظیفه من این است که اطمینان حاصل کنم آن‌ها خواهان توافق هستند. و آن‌ها نیز خواهان آن خواهند بود!

«اسکات بسنت»، با وجود اینکه تجربه شکست «فشار حداکثری» علیه ایران در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ را دارد، ادعا کرد: احتمالا در همین هفته تحریمی علیه یک بانک اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز تحریم دیگری را اعلام خواهیم کرد!

در همین رابطه، رویترز به نقل از وزیر خزانه‌داری آمریکا با اصرار بر ادامه رویکرد شکست خورده تحریم تهران، ادعا کرد: ما در حال بررسی اعمال تحریم علیه شرکت‌ های اجاره‌ دهنده هواپیما و سایر نهادهایی هستیم که با سپاه پاسداران ایران مراوده دارند. در حال رصد دارایی‌ های سپاه پاسداران هستیم و برای انسداد اقتصادی ایران تلاش خواهیم کرد!

این مقام آمریکایی ادعا کرد: ما به افراد می‌ گوییم: یا با ما هستید یا علیه ما. همه از من می‌پرسند: پس چین چه می شود؟، من می‌گویم: در مورد ایران، وجوه اشتراک ما با چینی‌ ها بیش از موارد اختلاف‌ مان است!

بسنت بی اشاره به فاجعه حمله آمریکا به مدرسه ای در میناب و شهادت تعداد کثیری از دانش آموزان و معلمان بی گناه در این مدرسه، با اتخاذ موضعی عوام فریبانه و مداخله جویانه ادعا کرد: ترامپ می‌ خواهد یک‌ بار برای همیشه به این وضعیت پایان دهد. مردم ایران مردمی بزرگ هستند و این فرصت را دارند که به نظام بین المللی بازگردند. آن‌ ها تحت سرکوب قرار دارند. نمی‌ شود که گروهی کوچک برای همیشه قدرت را در دست داشته باشد.

احتمالاً در همین هفته تحریمی علیه یک بانک اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز تحریم دیگری را اعلام خواهیم کرد.

احتمالاً در همین هفته تحریمی علیه یک بانک اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز تحریم دیگری را اعلام خواهیم کرد.