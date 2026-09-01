بازار برنج در مازندران متعادل است

مسعود احمدی حاجی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، به‌ویژه شهیدان رجایی، باهنر و شهید آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: مجموعه تعاون روستایی مازندران در راستای ساماندهی امور تعاونی‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی به جامعه هدف، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در سطح استان دنبال کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اقدامات مورد نیاز در بخش‌های مختلف با جدیت پیگیری شد و بخشی از پروژه‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مناطق مختلف استان به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسید.

مدیرکل تعاون روستایی مازندران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساختی و ساماندهی فعالیت‌ها، خاطرنشان کرد: تجمیع و ساماندهی امور و تقویت زیرساخت‌ها با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به کشاورزان و جامعه هدف در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

احمدی حاجی درباره وضعیت تولید برنج در سال جاری نیز گفت: شرایط تولید برنج در مازندران مطلوب بوده و سطح زیر کشت نیز وضعیت مناسبی داشته است. فرآیند برداشت محصول به‌ویژه در بخش ارقام پرمحصول نیز با موفقیت انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات بازار محصولات کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر بازار برنج استان در وضعیت تعادل قرار دارد و شرایط باثباتی را شاهد هستیم.

مدیرکل تعاون روستایی مازندران ادامه داد: با این حال، چنانچه در روند عرضه محصول یا قیمت برنج اختلالی ایجاد شود، تعاون روستایی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط آمادگی دارد برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکنندگان ورود کند.

احمدی حاجی تأکید کرد: هدف اصلی، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از ایجاد آسیب به تولیدکنندگان و صیانت از منافع کشاورزان و شالیکاران مازندران است و در صورت نیاز، اقدامات حمایتی و تنظیمی با همکاری مجموعه‌های مرتبط انجام خواهد شد.