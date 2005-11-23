سقف خريد برنج پر محصول از 85 هزار تن تجاوز نمي كند

به گزارش خبرگزاري مهر جميل عليزاده شايق پرداخت بموقع بدهي كشاورزان بابت خريد برنج را موجب عرضه بيشتر برنج به مراكز عرضه اعلام كرد و افزود: وزارت بازرگاني با پرداخت بموقع بدهي كشاورزان علاوه بر افزايش ميزان عرضه برنج به مراكز خريد از فعاليت دلالان نيز جلوگيري خواهد كرد .

وي با اظهار رضايت از عملكرد سازمان تعاون روستايي استان مازندران در زمينه خريد برنج ، گفت: سازمان تعاون روستايي استان مازندران با راه اندازي 55 مركز خريد برنج ارقام پر محصول اقدام به خريد 57 هزار و 500 تن برنج از كشاورزان مازندراني كرده است .

عليزاده شايق تاكيد كرد: اين در حالي است كه همزمان با خريد سازمان تعاون روستايي ، وزارت بازرگاني اقدام به مبادرت خريد 30 هزار تن برنج نموده است .

به گفته وي وجه برنجهاي خريداري شده توسط وزارت بازرگاني پرداخت شده ولي كشاورزاني كه برنجهاي پر محصول خود را به سازمان تعاون روستايي عرضه نموده اند يكصد ميليارد ريال از وزارت بازرگاني طلبكارند .

عليزاده شايق همچنين در بازديد از مناطق برنجكاري استان سيستان و بلوچستان خواستار ساماندهي منابع تامين آب مورد نياز برنج كشور شدو اظهار داشت: برنجكاري استان سيستان و بلوچستان كه تا دو سال گذشته به كمتر از 800 هكتار كاهش يافته بود هم اينك با بهبود بارندگي در اين استان به 3500 هكتار رسيده است .

وي ارائه يك برنامه ريزي صحيح براي استحصال آب در استان سيستان و بلوچستان را ضروري دانست .و تاكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزي بايد براي ارتقاء كيفيت برنج سيستان و بلوچستان ، نهاده هاي مورد نياز كشاورزان و كارخانجات شالي كوبي را در اختيار استان قرار دهد .