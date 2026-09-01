تقویت همکاری جهاد کشاورزی و بسیج برای حمایت از تولید در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از کارشناسان، مربیان بسیجی و گروه‌های جهادی جامعه کشاورزی لرستان عصر سه شنبه با تأکید بر تقویت همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی و بسیج و استمرار خدمات تخصصی در مناطق عشایری و کم‌برخوردار استان برگزار شد.

این همایش با حضور اصغر حسن‌زاده رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی کشور، نامدار صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، حجت‌الاسلام مفید مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، سرهنگ بازوند جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع)، سرهنگ کریمی مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی لرستان و سرهنگ سپهوند مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد.

در این مراسم از جمعی از کارشناسان و مربیان بسیجی و همچنین اعضای گروه‌های جهادی فعال در حوزه‌های دامپزشکی، دامپروری و تولیدات گیاهی استان که در زمینه ارائه خدمات تخصصی به بهره‌برداران بخش کشاورزی فعالیت دارند، تجلیل شد.

ارائه خدمات تخصصی به مناطق عشایری و کم‌برخوردار

سرهنگ کریمی، مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی لرستان، در این مراسم با اشاره به ظرفیت نیروهای متخصص و جهادی در بخش کشاورزی اظهار کرد: جامعه بسیج کشاورزی استان طی سال‌های اخیر با استفاده از توان کارشناسان و گروه‌های جهادی، اقدامات مختلفی در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری انجام داده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف تقویت هم‌افزایی، ارائه خدمات تخصصی و جهادی و حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی، به‌ویژه در مناطق عشایری و کم‌برخوردار استان انجام شده است.

مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی لرستان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های جهادی، خاطرنشان کرد: حضور میدانی کارشناسان در کنار مردم و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص می‌تواند در شناسایی و رفع مسائل بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان مؤثر باشد.

ظرفیت نیروهای متخصص بسیجی در خدمت تولید

اصغر حسن‌زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی کشور نیز در این همایش با تقدیر از اقدامات سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و سازمان بسیج جامعه کشاورزی لرستان، از تلاش‌های سرهنگ کریمی مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش نیروهای بسیجی و جهادی در بخش کشاورزی اظهار داشت: روحیه بسیجی و جهادی، نگاه نو و خلاقانه به وظایف، تعامل با مجموعه‌های تخصصی و اجرایی و ارتباط نزدیک با بدنه بخش کشاورزی، از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های بسیج جامعه کشاورزی است.

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی کشور افزود: ظرفیت نیروهای متخصص و جهادی باید بیش از گذشته در خدمت تولید قرار گیرد و استفاده از دانش، تجربه و توان کارشناسی نیروهای بسیجی می‌تواند در حل مسائل بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق اهداف امنیت غذایی کشور مؤثر باشد.

تأکید بر تقویت تعامل جهاد کشاورزی و بسیج

حسن‌زاده همچنین از همکاری و تعامل صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان تقدیر کرد و تفکر بسیجی، روحیه جهادی، تجربه و دانش را از ویژگی‌های وی برشمرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده توسط جامعه بسیج کشاورزی لرستان در شرایط حساس کشور، این فعالیت‌ها را ارزشمند دانست و بر ضرورت تقویت همکاری میان سازمان جهاد کشاورزی، سپاه، بسیج جامعه کشاورزی و گروه‌های جهادی تأکید کرد.

رئیس سازمان بسیج جامعه کشاورزی کشور تصریح کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای بسیجی و جهادی می‌تواند زمینه ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه کشاورزی و روستایی و افزایش توان این بخش برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو را فراهم کند.

در پایان این همایش نیز از جمعی از کارشناسان، مربیان بسیجی و اعضای گروه‌های جهادی فعال در حوزه‌های دامپزشکی، دامپروری و تولیدات گیاهی لرستان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.