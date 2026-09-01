کسب ۴۸۳ مدال در مازندران؛ ورزش استان بر سکوی نخست کشور ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی شامگاه سه‌شنبه در آیین تجلیل از افتخارآفرینان ورزش شهرستان نکا که در تالار میلاد برگزار شد، اظهار کرد: کسب این جایگاه حاصل تلاش و همت همه اعضای جامعه ورزش، جوانان، قهرمانان، مربیان و دست‌اندرکاران ورزش استان است.

وی افزود: ورزشکاران مازندرانی در سال گذشته در رشته‌های مختلف و در سطوح ملی، بین‌المللی و جهانی موفق به کسب عناوین و مدال‌های ارزشمند شدند و برای استان افتخارآفرینی کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با اشاره به درخشش بانوان ورزشکار استان گفت: برای نخستین‌بار بانوان مازندرانی موفق به کسب ۲۰ مدال شدند که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای بانوان استان در عرصه ورزش قهرمانی است.

بریمانی ادامه داد: در ماه‌های اخیر نیز، با وجود اینکه هنوز به نیمه سال نرسیده‌ایم، ورزشکاران مازندرانی بیش از ۱۲۰ مدال در رقابت‌های آسیایی و جهانی کسب کرده‌اند که بیانگر روند رو به رشد ورزش قهرمانی استان است.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران مازندرانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی، گفت: ۳۶ ورزشکار مازندرانی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت و ۲۳ داور و مربی نیز از استان در این رویدادها حضور دارند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران از برگزاری مراسم بدرقه ورزشکاران خبر داد و افزود: مراسم بدرقه ورزشکاران، مربیان و داوران مازندرانی ۱۶ شهریورماه در هتل المپیک برگزار خواهد شد.

بریمانی در ادامه با اشاره به طرح‌های عمرانی حوزه ورزش استان، اظهار کرد: ۳۶ پروژه ورزشی در مازندران برای تکمیل و بهره‌برداری به اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع لازم، این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

وی تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته مازندران را نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: این ظرفیت گسترده، نشان‌دهنده جایگاه ورزش در میان مردم استان و ضرورت توجه و حمایت بیشتر از ورزشکاران و زیرساخت‌های ورزشی است.

قهرمانی پایان راه نیست ورزشکاران الگوی نسل آینده‌اند

فرماندار نکا نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه قهرمانی پایان مسیر نیست، گفت: افتخارآفرینی ورزشکاران باید آغازی برای حرکت و انگیزه‌بخشی به نسل آینده باشد؛ چراکه امروز نوجوانان و جوانان، قهرمانان خود را به‌عنوان الگو انتخاب می‌کنند.

مهدی داودی اظهار کرد: ورزشکاران با ایستادن بر سکوهای افتخار، تنها یک مدال به دست نمی‌آورند، بلکه مسیر تازه‌ای را پیش روی نسل آینده ترسیم می‌کنند و امروز بسیاری از نوجوانان و جوانان، قهرمانان ورزشی را الگوی خود قرار داده‌اند.

وی افزود: هر بار که یک ورزشکار ایرانی در میادین بین‌المللی به موفقیت می‌رسد، پرچم جمهوری اسلامی ایران با افتخار به اهتزاز درمی‌آید و نام ایران در بلندای میدان‌های ورزشی جهان شنیده می‌شود.

فرماندار نکا با قدردانی از تلاش ورزشکاران، مربیان و خانواده‌های آنان، تصریح کرد: قهرمانان ورزشی سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و حمایت از ورزش و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ساز شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی شهرستان خواهد بود.

داودی خاطرنشان کرد: پشت هر مدال و موفقیت ورزشی، تلاش ورزشکار، خانواده، مربی و مجموعه‌ای از دلسوزان ورزش قرار دارد و تقویت این زنجیره حمایتی می‌تواند مسیر افتخارآفرینی ورزشکاران نکا را بیش از گذشته هموار کند.