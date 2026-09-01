بازدید میدانی از وضعیت مجاری آب روستاهای بخش مرکزی سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حسنوند، معاون عمرانی فرمانداری سلسله، روز سه شنبه به همراه امیرحمزه صدر، بخشدار مرکزی، رئیس شورای بخش مرکزی، رئیس راهداری و معاون امور آب شهرستان، از کانال‌ها و مجاری آب روستاهای علم‌آباد، کاکارضا و ملک‌آباد بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت مجاری آب و آبروهای روستایی، شناسایی نقاط نیازمند ساماندهی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با بارندگی‌های پاییزی و احتمال وقوع پدیده ال‌نینو انجام شد.

در جریان این بازدید، وضعیت کانال‌ها و مسیرهای انتقال آب مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای ساماندهی و رفع مشکلات احتمالی این مجاری پیش از آغاز بارش‌های پاییزی تأکید شد.

همچنین مقرر شد بازدید از سایر روستاها و مجاری رودخانه‌های بخش مرکزی سلسله نیز طی روزهای آینده در دستور کار قرار گیرد و وضعیت این مناطق به صورت میدانی بررسی شود.