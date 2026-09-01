https://mehrnews.com/x3cXkL ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ کد مطلب 6934859 استانها گیلان استانها گیلان ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲ صد و هشتاد و پنجمین قرار شبانه مردم رودسر رودسر- در این ویدئو صدو هشتاد پنجمین شب حضور مردم را در میدان شهرداری رودسر را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6934859 کپی شد مطالب مرتبط موج ۱۸۳ حضور مردم رودسر در میدان اقتدار صد و هشتاد و ششمین شب ایستادگی مردم رودسر در خیابان ایستگاه صد و هفتاد و هشتم حضور مردم رودسر در میدان خیابان های رودسر ۱۸۷ شب با حضور مردم زنده است وحدت و ایستادگی پیام مردم سنندج در اجتماعات شبانه صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور مردم رودسر در خیابان میدانداری مردم رودسر به ایستگاه ۱۸۹ رسید ثبت بیش از ۳۴۲ هزار خدمت بهداشتی توسط بهورزان رودسر ۱۷۴ بار ایستادگی برای یک عهد؛ رودسریها به میدان آمدند قرار همدلی مردم رودسر در خیابان برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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