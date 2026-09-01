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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۲

صد و هشتاد و پنجمین قرار شبانه مردم رودسر

صد و هشتاد و پنجمین قرار شبانه مردم رودسر

رودسر- در این ویدئو صدو هشتاد پنجمین شب حضور مردم را در میدان شهرداری رودسر را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6934859

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