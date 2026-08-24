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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵

صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور مردم رودسر در خیابان

صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور مردم رودسر در خیابان

رودسر- در این فیلم صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور پرشور مردم رودسر در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: خدیجه جعفرپور

کد مطلب 6926740

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