https://mehrnews.com/x3cSX4 ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ کد مطلب 6926740 استانها گیلان استانها گیلان ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۵ صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور مردم رودسر در خیابان رودسر- در این فیلم صد و هفتاد و هفتمین حماسه حضور پرشور مردم رودسر در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: خدیجه جعفرپور کد مطلب 6926740 کپی شد مطالب مرتبط ۱۷۴ بار ایستادگی برای یک عهد؛ رودسریها به میدان آمدند قرار شبانه رودسری ها در ایستگاه ۱۷۳ مقاومت موج ۱۸۳ حضور مردم رودسر در میدان اقتدار ۱۶۲ شب ایستادگی؛ حماسه مردم رودسر همچنان ادامه دارد صد و هشتاد و پنجمین قرار شبانه مردم رودسر حماسه رودسری ها در میدان به شب ۱۵۰ رسید صد و هشتاد و ششمین شب ایستادگی مردم رودسر در خیابان برچسبها رودسر تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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