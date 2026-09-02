به گزارش خبرنگار مهر٬ وحید نیک‌روش در نامه‌ای خطاب به نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شهردار بوشهر، با اعلام اعتراض و نگرانی نسبت به نحوه افتتاح این پروژه اظهار کرد: این پروژه در حالی افتتاح شده که بر اساس وضعیت موجود، هنوز به طور کامل تکمیل نشده و از نظر عملی قابلیت بهره‌برداری کامل و استفاده مناسب شهروندان را ندارد.

وی افزود: پرسش اساسی این است که بر اساس چه گزارش فنی، معیار اجرایی و تأییدیه‌ای، پروژه‌ای که همچنان بخش‌هایی از آن نیمه‌تمام است و شرایط بهره‌برداری واقعی از آن فراهم نشده، به عنوان پروژه قابل افتتاح معرفی شده است؟

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: افتتاح رسمی یک پروژه زمانی معنا و ارزش واقعی دارد که شهروندان بتوانند پس از افتتاح، به صورت ایمن و مؤثر از آن استفاده کنند، در غیر این صورت برگزاری مراسم افتتاح پیش از تکمیل پروژه می‌تواند موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی و خدشه به اعتماد شهروندان شود.

نیک‌روش از مسئولان مربوط خواست به صورت شفاف اعلام کنند که درصد پیشرفت فیزیکی پروژه گذر ۲۴ متری غرب تنگکات در زمان افتتاح چه میزان بوده، چه نواقصی باقی مانده و کدام مرجع یا دستگاه فنی آمادگی پروژه برای بهره‌برداری را تأیید کرده است.

وی همچنین خواستار تشریح علت افتتاح پروژه پیش از تکمیل کامل آن شد و گفت: مردم بوشهر شایسته مشاهده نتیجه واقعی پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری عملی از آنها هستند، نه صرفاً برگزاری مراسم افتتاح برای پروژه‌هایی که هنوز تکمیل نشده‌اند.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: ضروری است گزارش جامعی از میزان اعتبارات هزینه‌شده، وضعیت پیشرفت فیزیکی، نواقص باقی‌مانده و زمان دقیق تکمیل و بهره‌برداری کامل از گذر ۲۴ متری شورا (غرب تنگکات) در اختیار شورای اسلامی شهر و افکار عمومی قرار گیرد.

نیک‌روش تأکید کرد: شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق شهروندان و احترام به افکار عمومی باید در اجرای طرح‌های عمرانی مورد توجه قرار گیرد و لازم است ضمن تکمیل فوری این پروژه، از تکرار افتتاح زودهنگام پروژه‌های نیمه‌تمام جلوگیری شود.