خرید ۴۰۳ هزار تن گندم از کشاورزان در شبکه تعاون روستایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سعیدی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران رسانه‌های کردستان، با تشریح فعالیت‌های تعاون روستایی استان اظهار کرد: شبکه تعاون روستایی مجموعه‌ای گسترده از تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی است که در حوزه‌های مختلف از تأمین نهاده و خرید محصولات تا بازاریابی، توزیع و تنظیم بازار فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به ساختار تعاون روستایی افزود: سازمان تعاون روستایی یک مجموعه دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، اما تعاونی‌ها و تشکل‌های زیرمجموعه آن ماهیت مردمی دارند و در بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد روستایی فعالیت می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی کردستان با اشاره به گستردگی شبکه این مجموعه در استان گفت: بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی و اتحادیه در کردستان فعالیت دارند و مجموع اعضای این شبکه نیز بیش از ۲۰۰ هزار نفر است.

سعیدی افزود: ۹۲ شرکت تعاونی روستایی در استان فعال هستند که در قالب ساختار شهرستانی و استانی، خدمات مختلفی از جمله خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی، ذخیره‌سازی، بسته‌بندی، توزیع نهاده‌های کشاورزی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشاورزان و روستاییان را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار تعاونی‌های روستایی، ۴۴ تعاونی تولید روستایی نیز در استان فعالیت دارند و بخشی از این تعاونی‌ها در حوزه پایاب سدها و اراضی دارای منابع آبی فعالیت می‌کنند.

ساماندهی ۶۸۰۰ هکتار اراضی کشاورزی

مدیر تعاون روستایی کردستان با اشاره به فعالیت تعاونی‌های تولید در حوزه آب و کشاورزی عنوان کرد: امسال در قالب هشت شرکت تعاونی، برای حدود ۶۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی قرارداد منعقد شده و تخصیص آب برای بهره‌برداران انجام گرفته است.

سعیدی گفت: هدف از این فعالیت‌ها ساماندهی مصرف آب، رعایت الگوی کشت و افزایش بهره‌وری در اراضی کشاورزی است و تعاونی‌ها در این زمینه نقش واسط تخصصی میان کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی را ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت تعاونی‌های تخصصی در بخش کشاورزی اظهار کرد: در حوزه دامداران، مرغداران و زنبورداران نیز تعاونی‌های تخصصی در استان فعال هستند که بخشی از وظایف آنها تأمین نهاده و پشتیبانی از تولیدکنندگان و همچنین بازاریابی محصولات تولیدی است.

مدیر تعاون روستایی کردستان همچنین به فعالیت تعاونی‌های زنان روستایی اشاره کرد و افزود: دو شرکت تعاونی روستایی زنان در استان فعال است و در یکی از این مجموعه‌ها طی یک سال گذشته فعالیت‌هایی از جمله خشک‌کردن و بسته‌بندی سبزی، حبوبات، ادویه و میوه راه‌اندازی شده است.

۴۰۳ هزار تن گندم در شبکه تعاون روستایی دریافت شد

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید گندم اظهار کرد: امسال شبکه تعاون روستایی در فرآیند خرید گندم فعال بوده و تاکنون ۴۰۳ هزار تن گندم از کشاورزان استان دریافت شده است.

وی افزود: مراکز خرید تعاون روستایی در جریان فصل برداشت، محصول کشاورزان را تحویل گرفته و فرآیند انتقال گندم به مقاصد تعیین‌شده نیز انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی کردستان با بیان اینکه خرید گندم از وظایف مهم شبکه تعاون روستایی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم برای خرید، جمع‌آوری و انتقال محصول با همکاری مجموعه‌های مرتبط در استان انجام شده است.

سعیدی از اجرای طرح‌های جدید در حوزه بذر نیز خبر داد و گفت: احداث دو سایت بذر در استان در حال اجراست و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تولید و فرآوری بذر از برنامه‌های تعاون روستایی در کردستان به شمار می‌رود.

وی افزود: تقویت زیرساخت‌های تولید بذر می‌تواند به تأمین بذر مورد نیاز کشاورزان و ارتقای کیفیت تولیدات بخش کشاورزی استان کمک کند.

کارخانه لپه دیواندره به‌زودی افتتاح می‌شود

مدیر تعاون روستایی کردستان همچنین از بهره‌برداری قریب‌الوقوع کارخانه لپه دیواندره خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه به‌زودی افتتاح خواهد شد و تلاش می‌شود با فعال شدن آن، خرید نخود از کشاورزان و فرآوری و تبدیل این محصول در داخل استان انجام شود.

سعیدی با اشاره به ظرفیت این کارخانه گفت: این واحد توان تولید روزانه یک تن محصول را دارد و راه‌اندازی آن می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده برای نخود تولیدی و حمایت از کشاورزان منطقه مؤثر باشد.

وی با اشاره به فعالیت روستابازارها در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ روستابازار در کردستان فعال است و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال تعداد روستابازارهای استان ۱۷ مورد دیگر به روستا بازارهای استان اضافه شود.

مدیر تعاون روستایی کردستان هدف از توسعه این بازارها را ایجاد مسیر مناسب برای عرضه محصولات و تأمین بخشی از نیازهای مردم در مناطق روستایی عنوان کرد و گفت: روستابازارها یکی از ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی برای حضور مستقیم‌تر در بازار و عرضه محصولات به شمار می‌روند.

تأمین کالاهای اساسی از طریق شبکه تعاون روستایی

سعیدی همچنین با اشاره به نقش تعاون روستایی در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم اظهار کرد: شبکه توزیع این مجموعه در مقاطع مختلف در تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار مشارکت داشته و خدمات آن در مناطق روستایی نیز استمرار دارد.

وی افزود: تأمین و توزیع کالاهای معیشتی، نهاده‌های کشاورزی و ارائه خدمات مرتبط با تولید، بخشی از وظایف گسترده شبکه تعاون روستایی در استان است.

مدیر تعاون روستایی کردستان با تأکید بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های این مجموعه گفت: رسانه‌های محلی می‌توانند در شناساندن فعالیت تعاونی‌ها، تشکل‌های کشاورزی و خدماتی که به تولیدکنندگان و روستاییان ارائه می‌شود، نقش مؤثری داشته باشند.

سعیدی خاطرنشان کرد: تقویت تشکل‌های مردمی بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت آنها برای خرید، فرآوری، بازاریابی و عرضه محصولات می‌تواند به افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده در بخش کشاورزی استان کمک کند.