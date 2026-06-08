به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «این صداها واقعیست» به کارگردانی و نویسندگی باران نیکراه و تهیهکنندگی مشترک باران نیکراه و هدی زینالعابدین، در اولین و دومین حضور بینالمللی خود موفق به کسب ۴ جایزه از جشنوارههای معتبر جهانی شد.
«این صداها واقعیست» نخستین تجربه کارگردانی باران نیکراه است که نویسندگی فیلم را نیز بر عهده داشت. این اثر با تهیهکنندگی مشترک هدی زینالعابدین در نخستین حضور جهانی خود در سیوهشتمین جشنواره بینالمللی مینیمالن (Minimalen) در تروندهایم نروژ، موفق به دریافت «جایزه ویژه تماشاگران»، جایزه ویژه جشنواره «راسپین اسپیریت» شد. همچنین این فیلم در همین جشنواره، که یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی فیلم کوتاه در اسکاندیناوی به شمار میرود، جایزه ویژه هیئت داوران (Honorable Mention) بخش مسابقه بینالملل را نیز از آن خود کرد.
این اثر که در ادامه مسیر بینالمللی خود در جشنواره فیلم کوتاه «گلدن گریپ» (Golden Grape) نیز موفق به کسب جایزه «بهترین کارگردانی» شده بود، بهتازگی در بخش رقابتی جشنواره بینالمللی جنوب از جنوب غربی لندن (SXSW London) به نمایش درآمد.
این فیلم یک درام اجتماعی است که بر تجربه زیسته زنان و دختران در ساختارهای متناقض جامعه تمرکز دارد. در این اثر، هدی زینالعابدین و درین افشاریان به ایفای نقش پرداختهاند.
از عوامل این فیلم میتوان به تهیهکنندگان: باران نیکراه و هدی زینالعابدین، نویسنده و کارگردان: باران نیکراه، مشاور کارگردان: حبیب رضایی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، تدوین: حمید نجفیراد، طراح صحنه: محسن شاهابراهیمی، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیمزاده، طراح گریم: عباس عباسی، طراح لباس: سارا خالدی، عکاس: کیوان فرد، دستیار کارگردان و برنامهریز: سمیرا شکوری، مشاور رسانهای: بیتا موسوی، منشی صحنه: غزل رشیدی و طراح پوستر: ارسلان امانتی اشاره کرد.
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