نخستین نمایش جهانی «در جاده با کیارستمی» در بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند ۸۸ دقیقه‌ای «در جاده با کیارستمی» ساخته سیف‌الله صمدیان در فهرست نهایی بخش مسابقه مستندهای سی و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان قرار گرفت. این جشنواره از ۱۴ تا ۲۳ مهر برابر با ۶ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ در کره جنوبی برگزار خواهد شد و فیلم صمدیان ‌نخستین نمایش جهانی خود را در این رویداد تجربه خواهد کرد.

این مستند که همزمان با دهمین سالگرد درگذشت عباس کیارستمی تولید شده، روایتی تصویری از سفرهای متعدد صمدیان و کیارستمی در طول سه دهه است. فیلم در ساختاری اپیزودیک و شامل ۱۰ بخش مجزا، هر کدام را به سفری خاص و همسفرانی متفاوت اختصاص داده است.

صمدیان پیش از این نیز با مستند «۷۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه با عباس کیارستمی» که نخستین نمایش جهانی‌اش در جشنواره ونیز بود و سپس در بیش از یکصد نمایش بین‌المللی روی پرده رفت، نشان داده بود که چگونه می‌توان با نگاهی عکاسانه و صمیمی، لایه‌های پنهان شخصیت کیارستمی را آشکار کرد.

عوامل فنی فیلم عبارتند از دستیار تدوین: نغمه مقصودلو، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، طراحی صدا: انسیه ملکی با همراهی هیراد علوی‌فرد و الهام لطیفی، ناظر اصلاح رنگ: ساعد نیکذات»، اصلاح رنگ: کامران سحرخیز، لابراتوار دیجیتال استودیو روشنا، ترجمه و زیرنویس انگلیسی توسط سهیل صمدیان، طراحی پوستر و تایپوگرافی تیتراژ اثر: ابراهیم حقیقی، روابط‌عمومی: زهرا راد، تهیه‌کننده اجرایی: سهند صمدیان.

این پروژه با همراهی فرهنگی بنیاد کیارستمی و وایت دریمز فیلم، در مرکز فیلم تصویر تهیه شده است.